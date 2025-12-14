Conozca los mejores colegios públicos de Bogotá, según las pruebas Saber 11

Foto: ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) dio a conocer los resultados de las Pruebas Saber 11 de 2025, presentadas el pasado 10 de agosto por estudiantes que hacen parte del calendario A.

El examen de Estado de la Educación Media, Saber 11°, es un instrumento de evaluación estandarizada que mide oficialmente la calidad de la educación formal impartida a quienes terminan el nivel de educación media.

Los resultados evaluaron a las y los estudiantes en cinco áreas fundamentales: ciencias sociales, inglés, ciencias naturales, lectura crítica y matemáticas.

Estos con los mejores colegios distritales de Bogotá, según las pruebas Saber 11

Basado en los puntajes promedio obtenidos por sus estudiantes, los colegios distritales que se destacaron en las Pruebas Saber 11 de 2025 son los siguientes:

Colegio San José Norte (IED) con un promedio de 308 puntos. Colegio La Felicidad (IED) con un promedio de 313 puntos. Colegio Jaime Hernando Garzón Forero (IED) con un promedio de 300 puntos. Colegio Rodolfo Llinás (IED) con un promedio de 295 puntos.

Consulta más detalles de los resultados ingresando aquí.