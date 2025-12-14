Bogotá refuerza acciones en las localidades con más lesionados por pólvora

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa trabajamos para proteger la vida en las localidades donde la pólvora dejó mayor afectación. la Alcaldía Mayor de Bogotá inició una nueva campaña de sensibilización para prevenir las lesiones causadas por pólvora durante las festividades de Navidad y fin de año 2025. Este esfuerzo se centrará especialmente en las localidades que registraron el mayor número de afectados en la temporada pasada: Kennedy, Usme, Bosa, Suba, Engativá y Ciudad Bolívar.

Durante diciembre de 2024 y enero de 2025, la ciudad reportó 146 personas lesionadas por el uso o la cercanía a elementos pirotécnicos. De ellas, 103 eran adultos y 37 se encontraban bajo los efectos del alcohol, un factor que incrementó la imprudencia y el riesgo de accidentes graves, según la Secretaría Distrital de Salud (SDS). Además, 43 menores de edad resultaron afectados, en varios casos sin supervisión adecuada de los adultos responsables.

Estos datos llevaron al Distrito a priorizar acciones territoriales en las seis localidades más afectadas, donde se reforzará la presencia institucional con pedagogía puerta a puerta, patrullajes preventivos, jornadas comunitarias y activaciones en entornos comerciales, escolares y residenciales. El propósito es evitar que este año se repitan los incidentes que marcaron a cientos de familias bogotanas.

Como parte de la campaña “Hablemos hoy para no lamentarnos mañana”, la Secretaría Distrital de Salud también compartirá información clave sobre lo que NO debe hacerse en caso de quemaduras por pólvora:

Evitar la aplicación de cremas, ungüentos o remedios caseros sobre quemaduras o laceraciones por pólvora, dado que estas lesiones requieren manejo profesional.

No aplicar remedios compuestos de sábila, aceites o café, porque estos productos contaminan la herida y complican el proceso de cicatrización.

No usar algodón, esparadrapo, ni microporo. Cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa mojada.

No reventar las ampollas causadas por las quemaduras.

No ingerir líquidos en caso de quemaduras profundas o de tercer grado.

Aunque aparentemente la quemadura sea leve, se corre el riesgo de infectarse si no es tratada debidamente por el personal de salud.

Con esta campaña, Bogotá busca que este fin de año sea un territorio de celebraciones seguras, responsables y sin pólvora, especialmente en las localidades donde el uso de estos artefactos dejó mayores afectaciones la temporada pasada.