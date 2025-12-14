Petro ordena a las Fuerzas Militares «atacar al Eln y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa»

–Nuevamente, el presidente Gustavo Petro rechazó el paro armado del Eln bajo el argumento de que se trata de una «protesta contra el plan neocolonial de Trump». El primer mandatario afirmó en su cuenta en X que «estás no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia» y notificó que ordenó a las Fuerzas Militares atacar al grupo terrorista y al mismo tiempo «defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa»

El jefe del Estado advierte que el Eln nunca entendió que «lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz» del cura Camilo Torres Restrepo «con la paz del país».

Además precisa que la agrupación ilegal armada «no comprendió que ascendía la conciencia popular y que su papel no era estar con las mafias mexicanas y albanesas sino con el pueblo de Colombia».

Petro subraya que «el proyecto de la Gran Colombia, como una confederación moderna de naciones se puede levantar si hay paz en el Caribe» y puntualiza:

«El proyecto de entregar la revolución al narcotráfico, es irreversible y dañino».

A renglón seguida precisa que «la orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al Eln y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa».

Y solicita al pueblo de Colombia «en todos los lugares del territorio nacional salir a la fiesta de navidades sin miedo».

«El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios», concluye.

Los pronunciamientos los hizo el presidente Gustavo Petro a propósito de un panfleto del frente de guerra que lleva el nombre del cura Camilo Torres, quien murió el 15 de febrero de 1966, recién incorporado a la agrupación en una emboscada que perpetró a una patrulla militar, y en el que afirma que se suma al paro armado de 72 horas declarado por sus cabecillas.

Además advierte «a los habitantes de las ciudades de Cucuta, Barrancabermeja, Madellín, Bogotá, Cali, Popayán y sus áreas metropolitanas y rurales, evitar mantenerse cerca a instalaciones, vehículos, motocicletas de

unidades policiales y militares», supuestamente porque se propone atacar estos objetivos, por lo que, adempas hace un «llamado a las empresas de transporte público y comercio en general, a que suspendan sus actividades durante los días

de vigencia del presente paro armado».

El pasado viernes, el presidente Petro hizo un primer pronunciamiento sobre el anuncio del paro armado: