Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 15 al jueves 18 de diciembre en Bogotá
–(Foto EAAB). Este lunes 15 al jueves 18 de diciembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Lunes 15 de diciembre de 2025
Tunjuelito
Fátima
De la Carrera 37 Sur a la Transversal 44 Sur, entre la Calle 50A Sur a la Calle 51 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Martes 16 de diciembre de 2025
Fontibón
Montevideo
De la Calle 19 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 68D a la Carrera 69B
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Torremolinos
De la Carrera 51 a la Transversal 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a Diagonal 16 Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Usaquén
San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita
De la Carrera 7 a la Avenida Carrera 9, entre la Calle 183 a la Calle 193
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Miércoles 17 de diciembre de 2025
Antonio Nariño
Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Teusaquillo
Ortezal, Ciudad salitre Central
De la Calle 22 a la Calle 24, entre la Carrera 40 a la Carrera 50
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
San Cristóbal
Libertadores
De la Calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 14A Este a la Transversal 14D Este
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Jueves 18 de diciembre de 2025
Fontibón
Villemar
De la Calle 17 a la Avenida Centenario o Avenida Calle 13, entre la Carrera 95 a la Carrera 108A
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Barrios Unidos
La Paz
De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.