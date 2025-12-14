Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo diciembre 14, 2025 -Dólar TRM $ 3,810.99 (vigente 15 de diciembre) -Euro $ 4,466.20 -Bitcoin US$ 90.301,10 Tasa de Interés -DTF: 8,80% -UVR: $ 396,96 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 3,91 -Petróleo Brent US$ 57,39 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorPico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 15 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 7 y 8 Entrada siguienteCortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 15 al jueves 18 de diciembre en Bogotá También podría gustarte Economía Presidente pide seguir avanzando en controles y políticas de austeridad Giovanni Alarcón M. viernes noviembre 14, 2008 Nacional Procuraduría reclama a autoridades acciones para prevenir y frenar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes Ariel Cabrera lunes octubre 28, 2024 Nacional Secretario de la presidencia Bernardo Moreno admite vínculos familiares con empresario de DMG Ariel Cabrera miércoles noviembre 19, 2008 Nacional Esperan resultados de la operación de Camila Abubuara Iván Briceño sábado diciembre 20, 2014