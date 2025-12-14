Judicializados presuntos responsables de secuestro y hurto a gremio de transportadores en Cundinamarca

Fiscalía General de la Nación.

La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización de una mujer y seis hombres que harían parte del grupo delincuencial denominado ‘Las Atrapadoras’, al que se le atribuye el secuestro y robo a transportadores por el corredor vial entre Soacha y Bogotá.

Hasta el momento han sido identificados 15 hechos, entre octubre de 2024 y mayo de 2025, en los que habrían participado en las modalidades de atrapadoras y suplantación.

En este sentido, se evidenció que una mujer, sería la encargada de abordar a las víctimas para que la transportaran en los vehículos y ganarse su confianza. Luego, les solicitaba hacer una parada, en ese momento los conductores eran abordados por los demás procesados, quienes presuntamente los intimidaban con armas de fuego para retenerlos y despojarlos de los rodantes, la mercancía y objetos personales.

Además, llevaban los automotores a lugares donde eran desguazados y vendidos por partes. Asimismo, otros integrantes presuntamente acondicionaban motocicletas similares a las de la Policía, usaban sus uniformes e insignias, y a través de la suplantación abordaban a las víctimas.

Por todo lo anterior, un fiscal especializado de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cundinamarca, les imputó los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo, ambas conductas agravadas; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a uno de los procesados, a cinco de ellos de detención domiciliaria y una persona continuará vinculada al proceso.