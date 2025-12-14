El talento femenino se toma el Estadio de Timiza este 14 de diciembre

Foto: IDRD.

Este domingo 14 de diciembre de 2025, el Estadio de Timiza será escenario de un día inolvidable para el fútbol femenino. Las canteranas de los clubes participantes demostrarán su talento en una jornada que busca celebrar el deporte, la convivencia y la paz. ¡Asiste y participa!

La programación inicia a las 12:00 m. con el partido por el tercer y cuarto puesto, que enfrentará a Dicono 5 contra Bocherini FC. Más tarde, a las 2:00 p. m., se jugará la gran final entre el Club Universidad Sergio Arboleda y la Universitaria de Colombia, un duelo que promete dejarlo todo en la cancha.

El evento cerrará a las 4:00 p. m. con la ceremonia de premiación, donde se reconocerá el esfuerzo y compromiso de todas las deportistas que hicieron parte del torneo.