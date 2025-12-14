    • Bogotá

    El talento femenino se toma el Estadio de Timiza este 14 de diciembre

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen de deportistas en el campo de juego.Foto: IDRD.

    Este domingo 14 de diciembre de 2025, el Estadio de Timiza será escenario de un día inolvidable para el fútbol femenino. Las canteranas de los clubes participantes demostrarán su talento en una jornada que busca celebrar el deporte, la convivencia y la paz. ¡Asiste y participa!

    No te quedes sin leer: Taller gratuito en Maloka sobre la física y la ciencia detrás de los sabores navideños

    La programación inicia a las 12:00 m. con el partido por el tercer y cuarto puesto, que enfrentará a Dicono 5 contra Bocherini FC. Más tarde, a las 2:00 p. m., se jugará la gran final entre el Club Universidad Sergio Arboleda y la Universitaria de Colombia, un duelo que promete dejarlo todo en la cancha.

    El evento cerrará a las 4:00 p. m. con la ceremonia de premiación, donde se reconocerá el esfuerzo y compromiso de todas las deportistas que hicieron parte del torneo.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte