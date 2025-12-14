Prográmese con los conciertos de la Filarmónica hasta el 16 diciembre

Crédito: Kike Barona

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) llena auditorios, parques, parroquias y escenarios convencionales y no convencionales con lo mejor del repertorio de diciembre. La celebración de estas fechas especiales conserva el estilo de Navidad a la colombiana; y por eso interpretan las mejores tonadas y los villancicos que tanto quieres escuchar en esta época. ¡Prográmate del viernes 12 al martes 16 diciembre de 2025!

La programación de Navidad 2025 de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) llegará a todos los rincones de la ciudad con conciertos en su mayoría de entrada gratis y otros con boletería, ofreciendo una amplia oferta musical para todos los públicos. Las presentaciones se realizarán en iglesias, parques, plazas, bibliotecas, colegios, y en escenarios emblemáticos como el Cerro de Monserrate, llevando la magia de la Navidad a diversas localidades.

Programación conciertos de la Orquesta Filarmónica del 12 al 16 diciembre

Orquesta Filarmónica de Bogotá y Coros Filarmónicos

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), dirigida por Rubián Zuluaga, y las voces del Coro Filarmónico Juvenil y de los Coros del Programa de Formación, te harán vibrar con los villancicos y las canciones tradicionales en esta época de diciembre.

Fecha: Viernes 12 de diciembre a las 7:00 p. m.

Fecha: Sábado 13 de diciembre a las 4:00 p. m.

Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara

Fecha: V iernes 12 de diciembre a las 5:00 p. m.

Filarmónica de Música Colombiana

Fecha: viernes 12 de diciembre a las 7:00 p. m.

Banda Filarmónica Juvenil

Fecha: Domingo 14 de diciembre a las 6:00 p. m.

Orquesta Filarmónica de Bogotá y Coros Filarmónicos

La esperada “Novena por Bogotá” es una gran oportunidad para la Orquesta Filarmónica de Bogotá y las voces de sus Coros Filarmónicos de celebrar la unión y la tradición. Con su música, nuestras agrupaciones benefician a familias en estado de vulnerabilidad que reciben lo recolectado por el Banco de Alimentos durante esta jornada artística, en la que participan también propuestas sonoras como la de Los 50 de Joselito y V de Vinilo, entre otros.