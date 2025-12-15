Avión de JetBlue estuvo a punto de colisionar en el aire con aeronave militar de EE.UU en el Caribe

–(Imagen ilustrativa @JetBlue). Un vuelo de pasajeros de la aerolínea estadounidense JetBlue que se dirigía de la isla caribeña de Curazao, situada ante la costa venezolana, a Nueva York, estuvo a punto de colisionar en el aire con un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EE.UU. que cruzó su trayectoria este viernes, informa Associated Press.

El incidente ocurrió cuando el avión civil estaba realizando el ascenso, que el piloto tuvo que interrumpir para evitar un choque. «Casi sufrimos una colisión en el aire aquí arriba», comunicó justo después de lo ocurrido el comandante del avión, según muestra una grabación de su conversación con los controladores aéreos.

El piloto dijo que el avión militar estadounidense pasó directamente por delante de la trayectoria de su vuelo. «Acaba de pasar un avión por delante de nosotros a menos de 8 kilómetros, quizás a 3 o 5 kilómetros, pero era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de EE.UU. y estaba a nuestra altitud», informó el piloto, agregando que la aeronave estadounidense se dirigía al noreste, al territorio venezolano. «Pasaron directamente por nuestra trayectoria […] No tienen el transpondedor encendido, es indignante», subrayó.

El portavoz de JetBlue, Derek Dombrowski, declaró que la compañía ya reportó el incidente a las autoridades federales y está dispuesta a participar en cualquier investigación. «Nuestra tripulación está capacitada para realizar los procedimientos adecuados en diversas situaciones de vuelo, y agradecemos a nuestra tripulación que informara rápidamente de esta situación a nuestro equipo directivo», manifestó.

A finales de noviembre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció: «A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: por favor, consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad». Desde el Gobierno venezolano han calificado sus acciones como un «acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria, del Caribe y el norte de Suramérica». (Información RT).