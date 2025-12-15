    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 15 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías de Cundinamarca y Tolima y chances que jugaron este lunes 15 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3165 – La 5ta 6 – Tarde 5310 – La 5ta 0

    Culona
    Día 7734 – Noche 6270

    Astro Sol
    3034 – Signo Virgo

    Pijao de Oro
    3350 – La 5ta 0

    Paisita
    Día 8614 – La 5ta 7 – Noche 5818

    Chontico
    Día 2080 – La 5ta 3 – Noche 6742 – La 5ta 0

    Cafeterito
    Tarde 6465 – La 5ta 7 – Noche 7727 – La 5ta 3

    Sinuano
    Día 0703 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 774 – Noche

    Play Four
    Día 8899 – Noche

    Samán
    Día 8021

    Caribeña
    Día 4819 – La 5ta 0 – Noche

    Motilón
    Tarde 3623 – La 5ta 0 – Noche

    Fantástica
    Día 0305 – La 5ta 1 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5539 – La 5ta 1 – Tarde 9990 – La 5ta 7

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte