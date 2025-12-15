Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 15 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías de Cundinamarca y Tolima y chances que jugaron este lunes 15 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 3165 – La 5ta 6 – Tarde 5310 – La 5ta 0
Culona
Día 7734 – Noche 6270
Astro Sol
3034 – Signo Virgo
Pijao de Oro
3350 – La 5ta 0
Paisita
Día 8614 – La 5ta 7 – Noche 5818
Chontico
Día 2080 – La 5ta 3 – Noche 6742 – La 5ta 0
Cafeterito
Tarde 6465 – La 5ta 7 – Noche 7727 – La 5ta 3
Sinuano
Día 0703 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 774 – Noche
Play Four
Día 8899 – Noche
Samán
Día 8021
Caribeña
Día 4819 – La 5ta 0 – Noche
Motilón
Tarde 3623 – La 5ta 0 – Noche
Fantástica
Día 0305 – La 5ta 1 – Noche
Antioqueñita
Día 5539 – La 5ta 1 – Tarde 9990 – La 5ta 7