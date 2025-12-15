Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 15 de diciembre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías de Cundinamarca y Tolima y chances que jugaron este lunes 15 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 3165 – La 5ta 6 – Tarde 5310 – La 5ta 0

Culona

Día 7734 – Noche 6270

Astro Sol

3034 – Signo Virgo

Pijao de Oro

3350 – La 5ta 0

Paisita

Día 8614 – La 5ta 7 – Noche 5818

Chontico

Día 2080 – La 5ta 3 – Noche 6742 – La 5ta 0

Cafeterito

Tarde 6465 – La 5ta 7 – Noche 7727 – La 5ta 3

Sinuano

Día 0703 – La 5ta 9 – Noche

Cash Three

Día 774 – Noche

Play Four

Día 8899 – Noche

Samán

Día 8021

Caribeña

Día 4819 – La 5ta 0 – Noche

Motilón

Tarde 3623 – La 5ta 0 – Noche

Fantástica

Día 0305 – La 5ta 1 – Noche

Antioqueñita

Día 5539 – La 5ta 1 – Tarde 9990 – La 5ta 7