Descubierta red delictiva señalada de ingresar al país mercancía de contrabando proveniente de Asia

Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, y en articulación con la Dijin – Interpol de la Policía Nacional, puso en evidencia a una red delictiva señalada de ingresar al país mercancía de contrabando proveniente de Asia y coordinar su posterior comercialización.

Los elementos materiales probatorios indican que cargamentos de textiles, confecciones y otros artículos entraban de manera ilegal por el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), eran trasladados en tractocamiones a zonas de comercio de Bogotá y vendidos, mediante siete sociedades, a mayoristas y otros distribuidores que se encargaban de ponerlos en diferentes puntos.

Seis ciudadanos chinos y dos colombianos que harían parte de la organización delincuencial fueron capturados en diligencias realizadas en Bogotá y Cali (Valle del Cauca). La Fiscalía General de la Nación los presentó ante un juez penal de control de garantías y les imputó, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, los delitos favorecimiento y facilitación del contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. Los cargos no fueron aceptados.

A los hoy procesados se les habría realizado nueve aprehensiones de mercancía de contrabando por un valor aproximado de 9.137 millones de pesos. Adicionalmente, se conoció que con su actuar habrían dado apariencia de legalidad a 71.562 millones de pesos de origen ilícito y obtenido un incremento patrimonial injustificado de 2.696 millones de pesos.