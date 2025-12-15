El fútbol femenino brilló en la final del torneo Canteras al Estadio en el parque Timiza

Foto: IDRD

El fútbol femenino fue protagonista durante una vibrante jornada en el parque Timiza, donde se disputó la final del Torneo de Fútbol Femenino Canteras al Estadio. El evento, organizado por el proyecto Deportes para la Paz del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), destacó por el alto nivel competitivo y el compromiso de las jugadoras dentro y fuera de la cancha.

En una final cargada de emoción, Bocherini Fútbol Club se quedó con el tercer lugar del certamen, mientras que Universitaria de Colombia obtuvo el subcampeonato. El máximo honor fue para la Universidad Sergio Arboleda, que se coronó campeona y levantó el trofeo tras una destacada participación.

Este tipo de iniciativas reafirman el compromiso del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) con la promoción del deporte como una herramienta clave para la convivencia, la inclusión social y la construcción de paz en Bogotá, fortaleciendo espacios seguros y equitativos para el desarrollo del talento femenino.