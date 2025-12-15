Perros y gatos encontraron familia en emotiva jornada de adopción del IDPYBA

Foto: IDPYBA

En el centro comercial Portal 80 se realizó una emotiva jornada de adopción en la que 10 perros y gatos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) encontraron un hogar responsable, justo en esta época del año, cuando muchas familias comparten y dan amor.

Durante la jornada varias familias llegaron con la intención de brindar una oportunidad y, en muchos casos, la conexión con los animales fue inmediata. Gracias a estos encuentros, Arya Stark, Rayitas, Ela Rosales y Manchas Panche llegaron a un nuevo hogar donde fueron acogidos con amor y compromiso para iniciar una nueva etapa de sus vidas.

Por su parte Missandey, Horacio, René, Vaquita Stich, Tokio y Kyra fueron acogidos por familias zoolidarias en el marco de la estrategia “Brinda Calor de Hogar Navideño”; así pasarán esta temporada decembrina en un entorno familiar, cálido y seguro.

Uno de los momentos más emotivos para todo el personal del IDPYBA fue el de Ela Rosales, una gata que participó en 52 jornadas de adopción y que hoy, por fin, encontró la familia que tanto esperaba. Aunque celebramos cada adopción, animales como Pirata Patria, Esmeralda, Doki Felipe, Buñuelo, Timbo, Aurelio y Mona, entre otros, continúan esperando un hogar.

Por ello, el IDPYBA recuerda que las jornadas de adopciones continúan y aún hay más oportunidades para ayudar:

Sábado 20 de diciembre: jornada de adopción en el centro comercial Andino, de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

Todos los días son de adopción en la Unidad de Cuidado Animal ubicada, en la Carrera 106A #67-02, barrio El Muelle. Horario: 10:00 a. m a 2:00 p. m.

La jornada contó con el apoyo de Puppies Colombia y con la valiosa participación de cerca de 15 voluntarios del programa “Somos una Misma Manada” del IDPYBA, quienes con su compromiso y amor hicieron posible que hoy los animalitos encontraran una nueva familia y vivieran una jornada llena de cuidado y nuevas oportunidades.

En esta temporada decembrina, el IDPYBA invita a la ciudadanía a reflexionar sobre la adopción responsable, recordando que los animales no son regalos de ocasión, sino seres sintientes que requieren amor, cuidado y compromiso para toda la vida, incluso cuando se trata de brindarles un hogar de paso durante estas fiestas. La adopción de un animal de compañía es la llegada de un nuevo miembro, de otra especie, a la familia.