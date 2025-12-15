Eln ha perpetrado 13 ataques con explosivos en desarrollo del paro armado, el más grave contra peaje La Lisama entre Bucaramanga y Barrancabermeja

–(Foto peaje La Lisama destruido). El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, condenó el paro armado declarado por el Eln en «protesta contra el plan neocolonial de Trump», e informó que hasta el momento ha ejecutado 51 eventos, 13 de ellos con acciones explosivas y 13 restantes propagandisticas. Entre las acciones terrorista el más grave fue contra el peaje de La Lisama en la carretera entre Bucaramanga y Barrancabermeja, donde fue detonada una motocicleta bomba que destruyó la caseta y una empleada resultó herida.

El gobernador de Santander condenó la acción terrorista:

Rechazo total al atentado terrorista cometido presuntamente por

— General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) December 15, 2025

«El cartel del Eln persiste en amenazar y atacar a nuestros campesinos, indígenas y los más vulnerables. El Eln no defiende al pueblo, lo ataca», advirtió el jefe de la cartea de Defensa al hacer un balance de las acciones de la agrupación terrorista.

Añadió que soldados del Ejército neutralizaron otra acción terrorista con artefactos explosivos en la vía Cúcuta–Pamplona, en Norte de Santander. Una vez asegurada la zona y cumplidos los protocolos, técnicas y tácticas para la neutralización de explosivos, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza, del Ejército, realizaron la destrucción controlada del artefacto explosivo, sin generar ninguna afectación, más allá del cierre preventivo de la vía.

— Mindefensa (@mindefensa) December 14, 2025

¿Por qué el cartel del Eln persiste en amenazar y aterrorizar a nuestros campesinos? La respuesta está en un su ADN criminal, precisó el ministro de Defensa.

«Cínicamente dicen que buscan la justicia social y equidad pero asesinan, secuestran, extorsionan y buscan esclavizar a nuestros campesinos en el narcotráfico», indicó, sin embargo añadió que todas las capacidades de la Fuerza Pública está desplegada para brindar la tranquilidad y seguridad de los colombianos.

Reiteró que hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos «por información oportuna, precisa que nos permita neutralizar anticipadamente la amenaza terrorista».

Igualmente, puntualizó, hay recompensa por los principales cabecillas de quienes están detrás de esta amenaza terrorista a nuestro pueblo colombiano.

"Nuestra Fuerza Pública estará en cada lugar garantizando que la Navidad y el Año Nuevo estén llenos de paz, seguridad y tranquilidad", aseguró el ministro

También fue desactivado por el Ejército un artefacto explosivo improvisado de un grupo criminal en la vía Panamericana, en el sector rural del municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca.

Tropas del Batallón de Montaña N.º 8, de la Brigada 29, desarrollaron la misión al ubicar y destruir de forma controlada el dispositivo.

La acción se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y en coordinación con las autoridades para proteger la población civil y normalizar la movilidad.

— Mindefensa (@mindefensa) December 14, 2025

La Defensoría del Pueblo presentó un balance de las afectaciones causadas por el Eln en el marco del “paro armado».

De acuerdo con el seguimiento realizado en territorio, se han registrado acciones violentas, de intimidación, restricciones a la movilidad, amenazas y afectaciones al transporte y a la actividad comercial, principalmente en zonas rurales y corredores estratégicos.

Esta es la situación:

Antioquia: En el municipio de Copacabana se presentó la detonación de un artefacto sin afectación a personas y el tránsito vehicular estuvo bloqueado por algunas horas en el sector. De manera paralela, se mantiene una alerta preventiva en la subregión Norte del departamento, por informaciones sobre la presencia de personas encapuchadas y/o artefactos en el corredor vial de los Llanos de Cuivá – Yarumal – Valdivia.

Adicionalmente se registró la incineración de un bus en jurisdicción de Valdivia, Sector la Paulina. Km 15 entre Valdivia y Tarazá.

En la mañana de hoy se registró una explosión en la entrada al municipio de Salgar, que a esta hora es atendida por las autoridades y mantiene restringido el paso vehicular.

Arauca: Se presentó un ataque el sábado en la madrugada, al Batallón del Ejército de Puerto Jordán con tatucos bomba, que dejó afectaciones materiales. Desde la madrugada del domingo el servicio de transporte público está suspendido y se reporta instalación de banderas del ELN en vías de Fortul, Arauquita y Saravena.

Boyacá: El día sábado 13 de diciembre el Batallón de Alta Montaña del Espino recibió disparos desde las montañas, se presume ELN quien se atribuye responsabilidad de ataque del 19 de noviembre al mismo Batallón.

Casanare: Varias empresas de transporte no están prestando servicio, dificultando la movilidad de los habitantes del departamento.

Cauca: Las autoridades han confirmado al menos cinco acciones atribuidas al ELN. Sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, en Mondomo, fue hallado un cilindro con emblemas del grupo armado, lo que obligó al cierre temporal del corredor mientras el Ejército y la Policía detonaban de manera controlada el artefacto.

Adicionalmente, se encontraron banderas, grafitis y cilindros en los municipios de Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao.

Cesar: El 13 de diciembre en el municipio de Manaure, se registró la quema de maquinaria amarilla en el lugar en el que adelantan su proceso de reincorporación varias personas firmantes del Acuerdo de paz. Entre tanto, en el municipio de Pelaya, se ha presentado interrupción del servicio de transporte.

Chocó: Se presenta suspensión total del transporte fluvial y terrestre. Adicionalmente se ha reportado la instalación de banderas del ELN y avisos alusivos al grupo armado en las carreteras de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Río Iró, Tadó y Carmen de Atrato

Guajira: El 14 de diciembre de 2025, en la vía que comunica los municipios de Barrancas y Fonseca, fue hallado un cilindro con grafitis alusivos al ELN, situación que generó la activación de los protocolos de seguridad por parte de la Fuerza Pública y la suspensión preventiva del tránsito.

En el tramo vial entre los municipios de Fonseca y Distracción, hombres armados instalaron dos cilindros en un vehículo luego de amenazar a sus ocupantes. Tras la inspección técnica se determinó que no contenían material explosivo y se restableció el tránsito vehicular.

En la mañana de hoy, el Ejército hace presencia en cuatro puntos viales que conectan los municipios de Maicao, Uribia y Riohacha con el sur de La Guajira, donde según información de la ciudadanía, fueron abandonados varios tatucos en cuatro vías, zona que conecta el municipio de Maicao, Uribia, Riohacha y sur de La Guajira.

Magdalena Medio: En la madrugada de este lunes se presentó un ataque al peaje de La Lizama en la vía que comunica a Bucaramamga con Barrancabermeja, en el que resultó herida una funcionaria. Adicionalmente, el transporte terrestre y fluvial en el sur de Bolívar ha presentado suspensiones.

Nariño: El día 14 de diciembre, en la vía que conduce al municipio del Peñol y Los Andes, actores armados pararon una buseta de transporte público, amenazando a sus ocupantes y recordándoles el anuncio del “paro armado”. En este sector no hay paso de transporte público ni particular.

En el km 4, vía a los municipios de Tuquerres y Samaniego, el día 13, se instaló una bandera del ELN, además de un artefacto explosivo, sin ninguna afectación para la población.

Norte de Santander: En la madrugada del domingo se presentaron hechos violentos en el municipio de Villa del Rosario y en Cúcuta fueron hallados los cuerpos sin vida de dos jóvenes. Adicionalmente, en el municipio de Puerto Santander, un ataque a la subestación de Policía sería atribuible al ELN, hecho durante el cual murió el conductor de una ambulancia en el fuego cruzado.

En la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona fueron desactivados dos cilindros con símbolos del ELN, lo que ocasionó el cierre temporal de este tramo. Además, en la vía entre El Zulia y Astilleros, el grupo armado atravesó un árbol, lo que ocasionó el bloqueo vehicular por varias horas.

Ocaña: Se reporta disminución en el transporte público terrestre sobre todo en las vías intermunicipales y en el eje Cúcuta – Ocaña – Aguachica.

Pacífico: Se reporta restricción total de la movilidad, tanto en Bajo Calima, como en el Litoral del San Juan, situación que puede desencadenar en desabastecimiento de alimentos para la población.

La Defensoría del Pueblo recordó que los llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil, que no puede ser instrumentalizada ni sometida al miedo.

«Hacemos un llamado al Eln y a las disidencias de las Farc de la línea de alias “Iván Mordisco” para que se abstengan de realizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad, la movilidad y la dignidad de la población civil, e inclusive, en contra de objetivos militares. Exhortamos a las autoridades a seguir reforzando las medidas de prevención y protección en los territorios más expuestos.

Igualmente la Defensoría del Pueblo indicó que ha desplegado a sus equipos regionales en todo el país para verificar hechos, acompañar a las comunidades y activar rutas de prevención y protección, en articulación con autoridades locales y nacionales, después de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Primero Carolina Ramírez del Bloque Amazonas al mando de “Iván Mordisco”, anunciaran “paros armados” en el país.

La Defensoría también reportó las consecuencias del paro armado que realiza la banda criminal de “Iván Mordisco” en Putumayo y Caquetá:

El paro continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo en el Putumayo. En Comité de Justicia Transicional del municipio de Puerto Leguízamo, realizado el pasado viernes, se decretó el confinamiento en los corregimientos de La Tagua y El Mecaya, las inspecciones de Yurilla y Sencella y las comunidades indígenas de Umancia y Guaquira. Los censos para determinar las personas afectadas se encuentran en construcción, aunque se estima que son alrededor de 3.000.

De igual forma, el paro también continúa en el departamento de Caquetá, en los Ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza, desde el pasado 9 de diciembre y en Amazonas afecta a comunidades indígenas del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA), en la zona del río Caquetá, área no municipalizada de Puerto Santander.