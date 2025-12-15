María Corina Machado sufrió lesión en la columna vertebral en su extracción de Venezuela para ir a Oslo, «pero no le impedirá regresar a casa en una fecha próxima»

-María Corina Machado, la lider opositora venezolana, sufrió una lesión en la columna vertebral durante su viaje por el mar Caribe hacia la isla de Curazao, de donde abordó un avión para ir a recibir en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de Paz, confirmó su portavoz Claudia Macero.

María Corina, sin embargo, ha guardado absoluto silencio sobre su situación. Este lunes la premio nobel reapareció en su cuenta en X, pero para felicitar al presidente electo de Chile José Antonio Kast. «Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre», precisó.

Mi cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo. Al Presidente Electo de Chile, @joseantoniokast, le envío mi cariño y felicitaciones por la confianza que ha recibido. En nombre de los… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 15, 2025

La noticia sobre la lesión en su columna vertebral fue publicada por el diario noruego Aftenposten, el cual afirmó que la fractura se produjo cuando viajaba en un pequeño barco pesquero con la mar agitada.

Fueron cinco horas en barco en mar abierto en circunstancias muy intensas, afirmó una fuente de conocimiento del caso de Aftenposten.

El viaje en barco se volvió muy dramático, sobre todo porque había muy malas condiciones climáticas con mucho viento y grandes olas, enfatizó el informativo noruego, el cual subrayó que la lesión le fue diagnosticada a Machado en el hospital universitario Ullevål de Oslo.

Tras llegar a Noruega desde la noche hasta el jueves, estas lesiones fueron investigadas en el Hospital Universitario Ullevål de Oslo. Los médicos debieron haber detectado múltiples lesiones, incluida una fractura de vértebra, añadió.

Después de la primera publicación de este artículo, Magalli Meda lo confirmó a Aftenposten. Ella es la portavoz de Machado.

La lesión le permite a Machado extender su estadía en Noruega mientras espera la recomendación de los médicos sobre cómo abordarla más a fondo.

«Pero la columna vertebral no le impedirá regresar a casa en una fecha posterior», afirmó una fuente de conocimiento del caso.

El periódico advierte que Maria Corina ha vivido escondida en su natal Venezuela y corre el riesgo de ser arrestada y encarcelada por el régimen si la atrapan. Por lo tanto, tuvo que ser sacada del país clandestinamente.

Subraya que la fuga fue muy dramática. Machado tuvo que disfrazarse con una peluca al salir de su escondite en un suburbio de la capital, Caracas. Luego tuvo que superar diez controles militares antes de llegar a la costa.

Desde allí, cruzó el mar Caribe en un pequeño bote pesquero con muy mal tiempo antes de llegar al pequeño estado insular de Curazao. Fue en esta parte del viaje donde se dice que se lesionó la espalda.

La fuga fue planeada durante unos dos meses por una red de simpatizantes y personas que desean un cambio de régimen en Venezuela.

Según The Wall Street Journal, las autoridades de defensa estadounidenses fueron informadas del viaje para evitar un ataque aéreo militar contra el barco en el que se encontraba.

El arduo viaje impidió que llegara a Oslo a tiempo para la ceremonia de entrega del Premio de la Paz el miércoles. En su lugar, su hija, Ana Corina Sosa, aceptó el premio y habló en nombre de su madre en el Ayuntamiento de Oslo.

Aún en Noruega

La ganadora del Premio de la Paz aterrizó en Oslo el jueves por la noche y ha permanecido en Noruega desde entonces. Se desconoce cuánto tiempo permanecerá en el país. Tampoco se sabe dónde recibirá tratamiento de un especialista que pueda ayudarla con su lesión de espalda.

El Hospital Universitario de Ullevål no quiere confirmar ni negar que Machado haya sido examinada por ellos.

«Debido a las normas de privacidad y confidencialidad, no podemos responder a tales preguntas, ya sea sobre el Rey Salomón o sobre Jørgen Hattemaker», declaró el responsable de prensa, Anders Bayer.

Este domingo, Maria Corina Machado reveló en X que 24 horas antes pudo conversar telefónicamente con Hamidreza, hermano de la premio Nobel secuestrada por el régimen iraní, Narges Mohammadi y le manifestó «todo nuestro respaldo en estas horas tan difíciles y oscuras».

Además hizo las siguientes precisiones:

A Narges la mantienen aislada en un centro de detención de Mashhad y no le han permitido ni una llamada telefónica con sus familiares y abogados.

Antes, ella ya había pasado 10 años de su vida tras las rejas y ahora nadie sabe por cuánto tiempo más puedan tenerla en prisión.

Además, como madre enfrenta uno de los peores castigos: no poder abrazar a sus hijos desde 2015 por la prohibición de salida del país.

Hoy, viendo su foto en la exhibición del Centro Nobel de la Paz, no dejo de pensar en la crueldad de regímenes como el de Irán y el de Venezuela, capaces de hacer lo que sea para mantenerse en el poder y callar las voces que desnudan la verdad, pero nuestro mensaje es indetenible, así como este movimiento por la paz y la libertad que el mundo entero conoce.En la medida en que nos juntamos y defendemos estos valores, somos aún más fuertes. Libertad inmediata para Narges, para Irán y para Venezuela, concluyó María Corina Machado..

De otro lado, en declaraciones al programa FaceTheNation, de CBS News, María Corina, se refirió al futuro de Venezuela: «Sabemos lo que tenemos que hacer las primeras 100 horas y los próximos 100 días».

Al respecto, explicó que si la oposición regresa al poder en Venezuela, el país “necesitará mucho apoyo, asesoramiento, información y tecnología, no sólo de Estados Unidos, sino también de organizaciones multilaterales”.

Igualmente dijo que los temas específicos serán el suministro de energía, el suministro de alimentos, la reestructuración de la deuda y la apertura de mercados para las inversiones internacionales.

Respecto de Estados Unidos, señaló, “convertir a Venezuela de un centro criminal de las Américas en un escudo de seguridad para Estados Unidos y el resto de la región es una máxima prioridad para todos”.