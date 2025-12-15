    • Nacional

    Ojo con los cierres parciales en la vía Bogotá – Honda

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Tractomula por las carreteras de Cundinamarca Foto: Ministerio de Transporte

    El Ministerio de Transporte informa que, en el marco del proyecto de modernización tecnológica del sistema SINITT, se realizarán cierres parciales temporales en distintos puntos del corredor vial entre Guaduas, Villeta, La Vega, Nocaima y San Francisco.

    Estos trabajos permitirán la instalación y adecuación de equipos tecnológicos para fortalecer la gestión del transporte en esta importante vía nacional.

    Fechas: del 9 al 23 de diciembre Horario: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

    Puntos donde habrá cierres parciales

    • GUADUAS

    K84+400 – PR 33+100 – Costado norte

    K92+700 – PR 40+780 – Costado sur

    K111+100 – PR 44+100 – Costado norte

    • VILLETA

    K118+050 – PR 50+950 – Costado norte

    K132+150 – PR 61+800 – Costado norte

    K75+460 – PR 69+320 – Costado derecho

    K78+160 – PR 66+350 – Costado norte

    K79+670 – PR 65+185 – Costado sur

    K79+700 – PR 65+210 – Costado norte

    K80+800 – PR 64+080 – Costado sur

    • NOCAIMA

    K61+320 – PR 83+140 – Costado sur

    K66+920 – PR 78+860 – Costado norte

    • LA VEGA

    K53+345 – PR 91+680 – Costado norte

    K57+100 – PR 87+450 – Costado sur

    • SAN FRANCISCO

    K47+180 – PR 98+040 – Costado norte

    Estos cierres serán de carácter parcial, con manejo de tráfico regulado. Agradecemos la comprensión de la comunidad e invitamos a los viajeros a programar sus desplazamientos con anticipación.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte