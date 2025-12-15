Ojo con los cierres parciales en la vía Bogotá – Honda
El Ministerio de Transporte informa que, en el marco del proyecto de modernización tecnológica del sistema SINITT, se realizarán cierres parciales temporales en distintos puntos del corredor vial entre Guaduas, Villeta, La Vega, Nocaima y San Francisco.
Estos trabajos permitirán la instalación y adecuación de equipos tecnológicos para fortalecer la gestión del transporte en esta importante vía nacional.
Fechas: del 9 al 23 de diciembre Horario: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Puntos donde habrá cierres parciales
- GUADUAS
K84+400 – PR 33+100 – Costado norte
K92+700 – PR 40+780 – Costado sur
K111+100 – PR 44+100 – Costado norte
- VILLETA
K118+050 – PR 50+950 – Costado norte
K132+150 – PR 61+800 – Costado norte
K75+460 – PR 69+320 – Costado derecho
K78+160 – PR 66+350 – Costado norte
K79+670 – PR 65+185 – Costado sur
K79+700 – PR 65+210 – Costado norte
K80+800 – PR 64+080 – Costado sur
- NOCAIMA
K61+320 – PR 83+140 – Costado sur
K66+920 – PR 78+860 – Costado norte
- LA VEGA
K53+345 – PR 91+680 – Costado norte
K57+100 – PR 87+450 – Costado sur
- SAN FRANCISCO
K47+180 – PR 98+040 – Costado norte
Estos cierres serán de carácter parcial, con manejo de tráfico regulado. Agradecemos la comprensión de la comunidad e invitamos a los viajeros a programar sus desplazamientos con anticipación.