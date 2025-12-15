Fuerza Pública rescató 71 trabajadores secuestrados en mina de esmeraldas en Boyacá

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez, reportó este fin de semana el rescate, sanos y salvos, de 71 trabajadores de una mina de esmeraldas en el municipio de Maripí, Boyacá, que habían sido secuestrados por un grupo armado ilegal hasta ahora no identificado.

El jefe de la cartera de Defensa señaló que de acuerdo con información preliminar, cerca de 34 sujetos armados, vestidos de negro y con sus rostros cubiertos irrumpieron violentamente en la mina de esmeraldas Santa Rosa, destruyó sistemas de vigilancia y sembró el miedo, pero subrayó que la rápida y pronta reacción de la Fuerza Pública permitió la neutralización de esta amenaza. Se lograron capturar ocho delincuentes que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Además precisó que las autoridades investigan el paradero y ubicación de otro grupo de cómplices de este hecho delincuencial, el cual se pudo neutralizar gracias al pronto aviso a la policía que realizó un guarda de seguridad.

Igualmente indicó que el valor de una llamada oportuna, el profesionalismo de nuestras tropas y policías, y la acción firme del Estado permitieron neutralizar la amenaza, capturar a parte de responsables e incautar armas, explosivos y equipos ilegales.

El ministro subrayó que de la mano de la Fiscalia se avanzan en las investigaciones para desmantelar esta estructura criminal.

«A las familias: hoy vuelven a abrazarse. A quienes delinquen: no hay escondite ni impunidad. Seguimos investigando hasta desmantelar por completo esta estructura criminal», precisó.

Exito en la 'Operación Esmeralda' para rescatar a 71 trabajadores que fueron secuestrados en una mina en el municipio de Maripí, Boyacá. De acuerdo con información preliminar, cerca de 34 sujetos armados, vestidos de negro y con sus rostros cubiertos irrumpieron en la mina. La… pic.twitter.com/rtd65vq86s — Mindefensa (@mindefensa) December 13, 2025

La empresa Esmeraldas de Santa Rosa, propietaria de la explotación minera, emitió un comunicado en el cual señaló un grupo de sujetos desconocidos irrumpieron en la mina, intimidaron a los empleados con armas de fuego y los obligaron a entrar a los túneles, donde permanecieron retenidos durante varias horas.

Inmediatamente se comunicó a las autoridades e hicieron presencia el Ejército, la Policía y el Gaula y fue retomada la mina, con la captura de ocho de los delincuentes, a quienes les decomisaron armas de fuego y explosivos.