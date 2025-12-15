La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia: presidente Gustavo Petro

–El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse este lunes sobre la elección del ultraderechista Jose Antonio Kast como nuevo presidente de Chile, aunque una vez más, sin citar su nombre. «La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia. Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda», afirma el mandatario colombiano en su cuenta en X.

«Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al mar embravecido, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí abandonado», precisa.

Sin embargo, señala que «el fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos» y puntualiza:

«Sé lo que pasa, no volveré a La Moneda como antaño, volvieron a matar al presidente. A la juventud de Chile les digo, abracen la vida y no se junten con la muerte jamás».

Además hace alusión al secretario de Estado de EE.UU firmando que este Marco Rubio «extiende el cerco del odio, divisiones indígenas en Bolivia, ya tienen a su presidente Arce, hombre inteligente, preso; ya tienen a Castillo preso en el Perú, no se aguantó la oligarquía blanca y vieja que el Perú fuera dirigido por un profesor de vereda. Nos rodearon de presidentes presos porque nos quieren acorralar».

Adicionalmente precisa: «Acorralar la idea de la Gran Colombia libertaria y el Caribe. Nos quieren dejar solos como en cien años de soledad, pero somos el corazón vital del mundo y este corazón no puede morir ante los liberticidas», para concluir: «Arriba la Colombia Libre, resistimos cinco siglos y gritaremos Libertad».

Los pronunciamientos los hizo el presidente Gustavo Petro haciendo eco al siguiente copmentario del analista político y exintegrante del Eln, León Valencia:

«Regresó el “pinochetismo” al poder en Chile. El papá de José Antonio Kast llegó en 1946 a Chile, huyendo de Alemania en donde fue miembro del partido nazi. El hermano fue ministro de economía de Pinochet, uno de los Chicago boys. Jose Antonio participó en el referendo de 1988 que definía la permanencia de Pinochet en el poder. Fue activista del Si. Con esta hoja de vida y un curtido discurso de la derecha populista ganó las elecciones y se apresta s a gobernar».