Tragedia vial en Antioquia: 17 muertos y 20 heridos dejó accidente de bus con excursión de egresados de Liceo de Bello

–(Una de las imagenes del paseo). Antioquia toda entera llora la muerte de 17 personas en el trágico accidente del bus con estudiantes que retornaban al municipio de Bello, después de celebrar su grado, en las playas de Sucre, señaló el gobernador Andrés Julián Rendón sobre la tragedia ocurrida en la madrugada de este domingo en la nueva autopista Magdalena 2, en jurisdicción del municipio de Remedios, Nordeste antioqueño.

El automotor de la empresa de transporte turístico Precultur, conducido por Jonathan Alexánder Taborda, de 27 años, quien es una de las víctimas mortales, se precipitó a un abismo de aproximadamente 50 metros al tomar una curva en la vía Belén, sector El Chispero, entre los municipios de Remedios y Zaragoza.

Según lo narraron sobrevientes del siniestro, egresados de grado 11 de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, que habían salido de Medellín el miércoles 10 de diciembre y retornaba este domingo, el conductor no pudo tomar la curva y siguió derecho para caer al fondo de una quebrada.

En el accidente se registraron 20 lesionados, 3 de ellos de gravedad, señaló el gobernador, quien añadió que estos últimos ya se encuentran en hospitales de Medellín, mientras que la Policía Nacional coordina un traslado aéreo de los cuerpos desde Segovia y serán llevados en las próximas horas a Medicina Legal, en Medellín.

Antioquia toda entera llora la muerte de 17 personas en el trágico accidente del bus con estudiantes que retornaban al municipio de Bello, después de celebrar su grado, en las playas de Sucre. Hablé, en Remedios, con algunos familiares de los heridos y con los jóvenes, quienes… pic.twitter.com/wCwNCV4VFV — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 14, 2025

La Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, entregó el listado preliminar de lesionados en accidente del bus escolar que se movilizaba de Tolú hacia Medellín, con estudiantes del Liceo Antioqueño:

Atendidos en el hospital Remedios:

1. Nicolás Ochoa Vahos, 18 años

2. Miguel Ángel Forero Quintero, 17 años

3. David Rúa Vallejo, 18 años

4. Juliana Álvarez Correa, 18 años

5. Santiago Galeano Quintero, 16 años

6. María Sofía Posso Gómez, 17 años

7. Katherine Mira Zapata, 16 años

8. Samuel Marín Agudelo, 16 años

9. Jimena Londoño Sánchez, 16 años

10. Erik Cañaveral Ospina, 17 años

11. Jerónimo Hurtado Vélez, 16 años

12. Nicolás Gallego Ramírez, 16 años

13. Jamilton Isaac Piedrahita, 27 años

14. Samuel Cortés Largo

15. Miguel Ángel Román, 17 años

16. Miguel Ángel Carvajal, 17 años

17. Valerie Luciana Díaz Mazo, 16 años

Atendidos en el hospital de Segovia:

18. Hernán Montalvo Sierra

19. Ana Isabel Pulgarín

20. Karol Juliana Patiño