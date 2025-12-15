Hasta este 15 de diciembre inscríbase en Jóvenes a la E – Formación para el Trabajo

Foto: Atenea

Hasta el 15 de diciembre de 2025 estarán abiertas las inscripciones para la nueva convocatoria de Jóvenes a la E – Formación para el Trabajo, iniciativa de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), que busca impulsar el futuro laboral de miles de jóvenes en Bogotá.

Esta convocatoria ofrecerá más de 1.100 cupos en programas técnicos laborales de alta calidad y pertinencia, dirigidos a jóvenes entre los 14 y los 28 años que desean iniciar o retomar su proyecto educativo y acceder más rápidamente al mercado laboral. La formación para el trabajo se ha consolidado como una alternativa eficaz para adquirir habilidades reales, prácticas y altamente demandadas en sectores clave de la ciudad.

Además del acceso a los programas técnicos, los beneficiarios harán parte de la Ruta Distrital Jóvenes con Oportunidades, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Esta ruta ofrece acompañamiento psicosocial, orientación ocupacional y transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de la formación académica y de las actividades de la Ruta, que se entregarán semestralmente, garantizando no solo el acceso, sino también la permanencia y culminación exitosa del proceso formativo.

Para participar en esta convocatoria, los aspirantes deben:

Ser bachilleres de un colegio de Bogotá o haber validado el título en la ciudad.

Tener entre 14 y 28 años.

Residir en Bogotá.

No estar cursando ni ser egresado de programas de educación superior universitaria, técnico profesional o tecnológica.

No haber sido beneficiarios de Jóvenes a la E ni de otros fondos administrados por Atenea o la Secretaría de Educación.

Estar clasificados en SISBEN IV entre A1 y C9.

Los programas disponibles serán ofrecidos por instituciones reconocidas por su calidad y trayectoria en formación técnica laboral, como CAFAM, CESDE Bogotá, FEE Estudio Empresarial, Instituto Tecnisistemas, Kuepa Edutech, Politécnico Internacional, Universidad de La Salle y Universidad de La Sabana.

Las y los jóvenes interesados deberán ingresar a www.agenciaatenea.gov.co, leer los documentos de la convocatoria y al final de la página encontrarán el botón de inscripciones. Realizar su registro, crear o actualizar su usuario, completar y validar su hoja de vida, y seleccionar tres programas en orden de preferencia. La inscripción se concreta únicamente con esta selección.

Los resultados serán publicados el 19 de enero de 2026, la formalización del beneficio estará disponible hasta el 30 de enero, y las clases iniciarán entre enero y febrero de 2026.

Con esta convocatoria, Bogotá reafirma su compromiso con la empleabilidad juvenil y con la creación de rutas educativas que permitan a los jóvenes acceder a oportunidades reales de formación y trabajo.