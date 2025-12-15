Pilas con los cortes de agua en Bogotá y Soacha del 15 al 18 de diciembre de 2025

Foto: Acueducto de Bogotá

Conoce los cortes de agua en Bogotá y en el municipio aledaño de Soacha, programados durante la semana del 15 al 18 de diciembre de 2025, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Zonas con cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños del del 15 al 18 de diciembre

Lunes 15 de diciembre de 2025

Localidad de Tunjuelito

Fátima. De la carrera 37 Sur a la transversal 44 Sur, entre la calle 50A Sur a la calle 51 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Martes 16 de diciembre de 2025

Localidad de Fontibón

Montevideo. De la calle 19 a la avenida calle 22, entre la carrera 68D a la carrera 69B. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Torremolinos. De la carrera 51 a la transversal 53, entre la avenida calle 26 Sur a la diagonal 16 Sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

Localidad de Usaquén

San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte y Tibabita. De la carrera 7 a la avenida carrera 9, entre la calle 183 a la calle 193. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

Miércoles 17 de diciembre de 2025

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortúa, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 Sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

Localidad de Teusaquillo

Ortezal y Ciudad Salitre Central. De la calle 22 a la calle 24, entre la carrera 40 a la carrera 50. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

Localidad de San Cristóbal

Libertadores. De la calle 56 Sur a la diagonal 58A Sur, entre la transversal 14A Este a la transversal 14D Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

Jueves 18 de diciembre de 2025

Localidad de Fontibón

Villemar. De la calle 17 a la avenida Centenario o avenida calle 13, entre la carrera 95 a la carrera 108A. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental. De la avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

Localidad de Barrios Unidos

La Paz. De la calle 68 a la calle 63, entre la carrera 24 a la carrera 30. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido empates de redes del acueducto.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: