Pilas con los cortes de agua en Bogotá y Soacha del 15 al 18 de diciembre de 2025
Foto: Acueducto de Bogotá
Conoce los cortes de agua en Bogotá y en el municipio aledaño de Soacha, programados durante la semana del 15 al 18 de diciembre de 2025, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Zonas con cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños del del 15 al 18 de diciembre
Lunes 15 de diciembre de 2025
Localidad de Tunjuelito
Fátima. De la carrera 37 Sur a la transversal 44 Sur, entre la calle 50A Sur a la calle 51 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.
Martes 16 de diciembre de 2025
Localidad de Fontibón
Montevideo. De la calle 19 a la avenida calle 22, entre la carrera 68D a la carrera 69B. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.
Localidad de Puente Aranda
Torremolinos. De la carrera 51 a la transversal 53, entre la avenida calle 26 Sur a la diagonal 16 Sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.
Localidad de Usaquén
San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte y Tibabita. De la carrera 7 a la avenida carrera 9, entre la calle 183 a la calle 193. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes del acueducto.
Miércoles 17 de diciembre de 2025
Localidad de Antonio Nariño
Policarpa, Sevilla, La Hortúa, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 Sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.
Localidad de Teusaquillo
Ortezal y Ciudad Salitre Central. De la calle 22 a la calle 24, entre la carrera 40 a la carrera 50. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.
Localidad de San Cristóbal
Libertadores. De la calle 56 Sur a la diagonal 58A Sur, entre la transversal 14A Este a la transversal 14D Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes del acueducto.
Jueves 18 de diciembre de 2025
Localidad de Fontibón
Villemar. De la calle 17 a la avenida Centenario o avenida calle 13, entre la carrera 95 a la carrera 108A. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.
Localidad de Kennedy
Provivienda Oriental. De la avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.
Localidad de Barrios Unidos
La Paz. De la calle 68 a la calle 63, entre la carrera 24 a la carrera 30. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido empates de redes del acueducto.
Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparacio?n de alimentos.
- La EAAB prestara? el servicio de carrotanques con prioridad a cli?nicas, hospitales y centros de alta concentracio?n de pu?blico, los cuales se pueden solicitar en la Acuali?nea 116.