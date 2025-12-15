    • Bogotá

    Pilas con los cortes de agua en Bogotá y Soacha del 15 al 18 de diciembre de 2025

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra un medidor de agua en BogotáFoto: Acueducto de Bogotá

    Conoce los cortes de agua en Bogotá y en el municipio aledaño de Soacha, programados durante la semana del 15 al 18 de diciembre de 2025, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

    Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

    Zonas con cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños del del 15 al 18 de diciembre

    Lunes 15 de diciembre de 2025

    Localidad de Tunjuelito

    Fátima. De la carrera 37 Sur a la transversal 44 Sur, entre la calle 50A Sur a la calle 51 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

    Martes 16 de diciembre de 2025

    Localidad de Fontibón

    Montevideo. De la calle 19 a la avenida calle 22, entre la carrera 68D a la carrera 69B. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

    Localidad de Puente Aranda

    Torremolinos. De la carrera 51 a la transversal 53, entre la avenida calle 26 Sur a la diagonal 16 Sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

    Localidad de Usaquén

    San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte y Tibabita. De la carrera 7 a la avenida carrera 9, entre la calle 183 a la calle 193. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

    Miércoles 17 de diciembre de 2025

    Localidad de Antonio Nariño

    Policarpa, Sevilla, La Hortúa, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 Sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

    Localidad de Teusaquillo

    Ortezal y Ciudad Salitre Central. De la calle 22 a la calle 24, entre la carrera 40 a la carrera 50. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

    Localidad de San Cristóbal

    Libertadores. De la calle 56 Sur a la diagonal 58A Sur, entre la transversal 14A Este a la transversal 14D Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

    Jueves 18 de diciembre de 2025

    Localidad de Fontibón

    Villemar. De la calle 17 a la avenida Centenario o avenida calle 13, entre la carrera 95 a la carrera 108A. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

    Localidad de Kennedy

    Provivienda Oriental. De la avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

    Localidad de Barrios Unidos

    La Paz. De la calle 68 a la calle 63, entre la carrera 24 a la carrera 30. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido empates de redes del acueducto.

    Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: 

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparacio?n de alimentos.
    • La EAAB prestara? el servicio de carrotanques con prioridad a cli?nicas, hospitales y centros de alta concentracio?n de pu?blico, los cuales se pueden solicitar en la Acuali?nea 116.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte