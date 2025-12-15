José Antonio Kast se pronuncia tras ganar las presidenciales: «Aquí ganó Chile; el país va a experimentar un cambio real»

–José Antonio Kast pronunció su primer discurso en público tras obtener victoria en las elecciones presidencias celebradas en Chile este domingo. «Aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Miles, millones de chilenos decidieron ponerse de pie, decidieron volver a levantarse. Y quiero decir con seriedad, pero también con emoción, que este no es un triunfo personal, este no es un triunfo de José Antonio Kast, no. No es un triunfo de un partido, del cual me siento orgulloso», destacó.

Kast insistió en que en estos comicios «ganó ese Chile que trabaja y que madruga, que cría en su familia a sus hijos con mucho sacrificio. El Chile que cumple con esfuerzo sus obligaciones, que cuida a las personas mayores y quiere vivir tranquilo», agregó.

A continuación aseguró: «Vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones ni privilegios políticos, administrativos ni judiciales.

Kast señaló que el país va a experimentar «un cambio real» y que la campaña termina hoy día y mañana comienza un tiempo del deber, de la responsabilidad, del trabajo intenso y de decisiones difíciles. ¡Viva Chile, viva Chile, viva Chile! ¡Que Dios nos bendiga a nosotros y a sus familias!. Gracias por el apoyo, gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias», concluyó.

El electo mandatario dirigiendose a los chilenos, afirmó: » No saben la emoción que uno puede sentir de ver el cariño, la alegría, en este día tan especial. Es un día increíble. Cuando uno ve la historia que nos acompaña, se da cuenta de lo importante de los distintos días en los que suceden las cosas, y este es el día de la alegría», afirmó.

«Así que gracias por este entusiasmo, gracias a los que están aquí presentes, gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales, por la paciencia que nos han tenido, por el respeto con el que se desarrolló todo este acto democrático que nos convocó a lo largo de Chile», expresó el político, que también dedicó unas palabras de agradecimiento a su familia por haberlo apoyado en su trayectoria política.

«Para mi es un honor, una tremenda responsabilidad, el mandato amplio que hemos recibido hoy día. Y digo ‘hemos’ porque no es un mandato solo para mí, es para todos nosotros», aseguró. «A Dios le pido humildemente sabiduría, templanza, fortaleza, para estar siempre a la altura de este desafío», manifestó Kast.

Kast, del Partido Republicano, es un abogado ultraconservador de 59 años. Esta es la tercera vez que compite por la Presidencia.

Su debut fue en el 2017, pero solo obtuvo el 8 % de los votos y Sebastián Piñera se alzó como el ganador. Volvió a intentarlo en el 2021, cuando sí logró pasar a la segunda vuelta, pero terminó perdiendo contra Boric. No ha ocupado un cargo ejecutivo antes.

En la primera vuelta Jara obtuvo el 26,85 % de los votos, mientras que Kast alcanzó el 23,92 %. En tercer lugar quedó Franco Parisi con el 19,71 % de los sufragios. (Información RT).