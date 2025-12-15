Maria Fernanda Cabal responde comentario en su contra de Petro asociado al triunfo de Kast en Chile: «Nuestros pueblos se cansaron de la mentira, la corrupción y el caos que promueve la ideología de la muerte»
–La precandidata presidencial María Fernanda Cabal, replicó al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que «la derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia».
«Petro, con la voluntad de Dios y el respaldo del pueblo colombiano que ya despertó del engaño, en 2026 la victoria será de quienes creemos en la libertad, la ley y el orden», precisó en su cuenta en X la aspirante presidencial de Centro Democrático.
«Colombia y Perú seguirán girando hacia el camino de la prosperidad porque nuestros pueblos se cansaron de la mentira, la corrupción y el caos que promueve la ideología de la muerte; la que mata niños y ancianos sin atención médica, la que asesina líderes sociales por la paz cocal», complementóo.
Previamente, la precandidata presidencial felicitó a José Antonio Kast, con quientuvo la oportunidad de reunirse en Santiago
Felicidades al nuevo presidente de Chile, @joseantoniokast.
Su rectitud, su trabajo incansable y su valentía, harán que ese país recupere el rumbo y vuelva a ser ejemplo para la región?? pic.twitter.com/MIV00IiB01
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 14, 2025
Además, la precandidata presidencial de Centro Democrático, señaló: «El narcosocialismo del Siglo XXI desaparecerá de la faz de la tierra y vendrán tiempos de promisión».
La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia. Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda.
Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al.mar embravecido, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí… https://t.co/5IJmYqYidQ
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025
Dice Petro “El fascismo avanza, jamás daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi”
Pero la realidad de su vida es eso que afirma rechazar. pic.twitter.com/x8JdzZ5Fei
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 15, 2025
Cada día vamos derrotado el comunismo en Latinoamérica.
El próximo año recuperaremos a Colombia.
Nos llena de emoción el resultado en Chile donde mi amigo @joseantoniokast es el nuevo presidente. pic.twitter.com/D4YB7EDRFw
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 14, 2025
.@joseantoniokast es el presidente más votado de Chile desde 1989.
La esperanza vuelve y con ella un rumbo nuevo de libertad y orden. pic.twitter.com/tSE8ctzM9M
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 15, 2025
Refiriéndose a Colombia, la aspirante presidencia afirmó: «Vamos a regresar a la Seguridad Democrática que nos devolvió la paz en 2002. No más mesas de diálogo con criminales y no más impunidad para terroristas. Sin seguridad no hay paz y sin paz no hay desarrollo».
Y añadió: «Aquí tenemos que pensar en el ciudadano que vive extorsionado, en el colombiano que tienen un familiar secuestrado o en el campesino que vive sometido por la guerrilla. A ellos hay que proteger y lo vamos a hacer con mano firme».