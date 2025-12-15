–La precandidata presidencial María Fernanda Cabal, replicó al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que «la derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia».

«Petro, con la voluntad de Dios y el respaldo del pueblo colombiano que ya despertó del engaño, en 2026 la victoria será de quienes creemos en la libertad, la ley y el orden», precisó en su cuenta en X la aspirante presidencial de Centro Democrático.

«Colombia y Perú seguirán girando hacia el camino de la prosperidad porque nuestros pueblos se cansaron de la mentira, la corrupción y el caos que promueve la ideología de la muerte; la que mata niños y ancianos sin atención médica, la que asesina líderes sociales por la paz cocal», complementóo.

Previamente, la precandidata presidencial felicitó a José Antonio Kast, con quientuvo la oportunidad de reunirse en Santiago

Felicidades al nuevo presidente de Chile, @joseantoniokast. Su rectitud, su trabajo incansable y su valentía, harán que ese país recupere el rumbo y vuelva a ser ejemplo para la región?? pic.twitter.com/MIV00IiB01 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 14, 2025

Además, la precandidata presidencial de Centro Democrático, señaló: «El narcosocialismo del Siglo XXI desaparecerá de la faz de la tierra y vendrán tiempos de promisión».

La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia. Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda. Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al.mar embravecido, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí… https://t.co/5IJmYqYidQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

Dice Petro “El fascismo avanza, jamás daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi” Pero la realidad de su vida es eso que afirma rechazar. pic.twitter.com/x8JdzZ5Fei — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 15, 2025

Cada día vamos derrotado el comunismo en Latinoamérica. El próximo año recuperaremos a Colombia. Nos llena de emoción el resultado en Chile donde mi amigo @joseantoniokast es el nuevo presidente. pic.twitter.com/D4YB7EDRFw — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 14, 2025

.@joseantoniokast es el presidente más votado de Chile desde 1989. La esperanza vuelve y con ella un rumbo nuevo de libertad y orden. pic.twitter.com/tSE8ctzM9M — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 15, 2025

Refiriéndose a Colombia, la aspirante presidencia afirmó: «Vamos a regresar a la Seguridad Democrática que nos devolvió la paz en 2002. No más mesas de diálogo con criminales y no más impunidad para terroristas. Sin seguridad no hay paz y sin paz no hay desarrollo».

Y añadió: «Aquí tenemos que pensar en el ciudadano que vive extorsionado, en el colombiano que tienen un familiar secuestrado o en el campesino que vive sometido por la guerrilla. A ellos hay que proteger y lo vamos a hacer con mano firme».