    • Noticia Extraordinaria

    Maria Fernanda Cabal responde comentario en su contra de Petro asociado al triunfo de Kast en Chile: «Nuestros pueblos se cansaron de la mentira, la corrupción y el caos que promueve la ideología de la muerte»

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La precandidata presidencial María Fernanda Cabal, replicó al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que «la derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia».

    «Petro, con la voluntad de Dios y el respaldo del pueblo colombiano que ya despertó del engaño, en 2026 la victoria será de quienes creemos en la libertad, la ley y el orden», precisó en su cuenta en X la aspirante presidencial de Centro Democrático.

    «Colombia y Perú seguirán girando hacia el camino de la prosperidad porque nuestros pueblos se cansaron de la mentira, la corrupción y el caos que promueve la ideología de la muerte; la que mata niños y ancianos sin atención médica, la que asesina líderes sociales por la paz cocal», complementóo.

    Previamente, la precandidata presidencial felicitó a José Antonio Kast, con quientuvo la oportunidad de reunirse en Santiago

    Además, la precandidata presidencial de Centro Democrático, señaló: «El narcosocialismo del Siglo XXI desaparecerá de la faz de la tierra y vendrán tiempos de promisión».

    Refiriéndose a Colombia, la aspirante presidencia afirmó: «Vamos a regresar a la Seguridad Democrática que nos devolvió la paz en 2002. No más mesas de diálogo con criminales y no más impunidad para terroristas. Sin seguridad no hay paz y sin paz no hay desarrollo».

    Y añadió: «Aquí tenemos que pensar en el ciudadano que vive extorsionado, en el colombiano que tienen un familiar secuestrado o en el campesino que vive sometido por la guerrilla. A ellos hay que proteger y lo vamos a hacer con mano firme».

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte