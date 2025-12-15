La policía recuperó 43 semovientes bovinos en la localidad de Usme

Foto: Policía Nacional

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, logró en las últimas horas en la localidad de Usme recuperar varios semovientes bovinos que habían sido hurtados en el municipio de Florencia.

Gracias a la denuncia de la víctima y en articulación con la Seccional de Carabineros de Caquetá, se logró llegar a una planta de frigoríficos donde se encontraban en corrales. Al parecer habrían sido hurtados mediante la modalidad de atraco y estarían avaluados en cerca de 200 millones de pesos.

La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier tipo de hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123 o al CAI más cercano.