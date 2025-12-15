Paloma Valencia es la candidata presidencial de Centro Democrático

–El director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunció este lunes la designación de la senadora Paloma Valencia Laserna como la candidata única a la presidencia de la República para las elecciones de 2026, como resultado de un proceso «serio, transparente y profundamente democrático», que comenzó en octubre de 2024 con cinco aspirantes: Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, Maria Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra y que terminó con las tres senadoras.

El anuncio oficial de la elección de Paloma Valencia los hizo Vallejo en un acto cumplido en un auditorio del Congreso de la República, sobre el trabajo realizado por las firmas chilenas CADEM y Panel Ciudadano.

Vallejo explicó que CADEM realizó un estudio cuantitativo nacional, con una muestra de 2.109 entrevistas, distribuidas por regiones en todo el país, vía web, y luego, una consulta a 5.000 militantes activos del Centro Democrático, entre miembros de comités municipales, la dirección nacional, consejeros municipales de juventud, ediles, concejales, diputados, representantes a la Cámara y senadores, con el resultado de 2.255 votos válidos, siendo Paloma Valencia la vencedora.

Al celebrar su designación, Paloma Valencia afirmó que recibía el compromiso con “humildad, discernimiento y fuerza”, con un proposito central de convertir las promesas en “acciones concretas que mejoren la vida de todos los colombianos”.

«Construimos este partido que creció como un árbol y ahora está listo para dar fruto: elegir a la primera mujer presidente de Colombia. Voy a recorrer cada rincón de este país con el presidente Uribe», afirmó la senadora.

La candidata también le rindió un homenaje a Miguel Uribe Turbay en su discurso. “Desde que Miguel murió estamos viviendo una película en blanco y negro”, señaló y puntualizó: “Miguel, desde el cielo ayúdanos para que saquemos adelante este país y este partido que es el tuyo”.

La candidata presidencial de Centro Democrático nació en Popayán el 19 de enero de 1978. Estudió derecho y filosofía en la Universidad de Los Andes; realizó la especialización en Economía en la misma universidad, y estudió la Maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York.

Fue precandidata presidencial en 2018, y electa como Senadora de la República de Colombia para los periodos legislativos 2014 – 2018 y 2018 – 2022. Ha sido una de las senadoras destacadas y voceras en distintos escenarios del partido Centro Democrático. Fue una líder muy visible del movimiento de Resistencia Civil que promovió el voto por el No en el plebiscito, con el que la ciudadanía derrotó el acuerdo Farc-Santos.

Se ha caracterizado por ser una defensora vehemente de los héroes de la patria, y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Ha sido consistente en defender el sector agropecuario, especialmente el sector panelero y cafetero.

Actualmente es miembro de la Comisión Primera, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Paz y Presidente de la Comisión de Instrucción del Senado de la República.

Su trabajo legislativo lo ha enfocado en proyectos para reactivar la economía, reducir la pobreza, austeridad estatal, inversión social, medio ambiente y justicia. Ha logrado convertir en leyes de la República 3 de sus proyectos presentados.