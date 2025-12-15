Trump reitera otra vez que EE.UU. empezará a golpear por tierra contra objetivos del narcotráfico: «Será mucho más sencillo»

–El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este lunes que fuerzas militares de su país comenzarán en breve a atacar en tierra supuestos objetivos del narcotráfico en América Latina, tras presumir de los éxitos que ha tenido el despliegue militar en el Caribe bajo el alegato de combatir a los cárteles.

«La droga que llega por mar ha disminuido un 94 %. Y estamos tratando de averiguar [de] quién es el otro 6 %. Pero han disminuido un 94 %. Y vamos a empezar a atacarlos por tierra, lo cual es mucho más fácil, francamente», sostuvo en una alocución desde la Casa Blanca.

El mandatario insistió en que las organizaciones dedicadas al trasiego internacional de sustancias ilícitas representan «una amenaza militar directa» contra su país y «están intentando» narcotizarlo.

En este contexto, llamó a recordar que en el pasado, China «estaba cargado de drogas, estaba sufriendo mucho y otros lograron dominarlo». Aludía a las Guerras del Opio, conflictos coloniales con matriz comercial impulsados por el Reino Unido y Francia en el siglo XIX, que supusieron la debacle del gigante asiático por cerca de un siglo.

«Otros países también están intentando narcotizar nuestro país. Y, de hecho, estamos revirtiendo la situación rápidamente», completó.

En ese espíritu, anunció que firmará una orden ejecutiva para designar «formalmente el fentanilo como arma de destrucción masiva», porque «ninguna bomba causa lo que causa esta sustancia». Según sus cifras, el opioide sintético sería responsable de la muerte de entre 200.000 y 300.000 personas cada año.

Trump volvió a elogiar las acciones de su Administración en la frontera con México, lo que había llevado a detener «la invasión en seco» y desarticular al crimen organizado.

«Estamos desmantelando los cárteles muy rápidamente», expresó el mandatario en declaraciones ofrecidas en la Casa Blanca, donde señaló que eso ha provocado una disminución del ingreso de las drogas a su país.

Asimismo anunció que firmará una orden ejecutiva para clasificar al fentanilo como «arma de destrucción masiva».

«No hay duda de que los adversarios de EE.UU. están traficando fentanilo hacia EE.UU. en parte porque quieren matar estadounidenses (…) Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras», añadió.

Por otro lado, manifestó que está considerando firmar otra orden ejecutiva para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa. «Estamos analizando eso con mucha seriedad», dijo al respecto.

Trump hizo estas afirmaciones y anuncios durante la entrega de la recién creada ‘Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana’ a los miembros del servicio estadounidense por su trabajo en la salvaguardia de la frontera sur de EE.UU. y en la defensa de la soberanía de su país.

«Hoy estamos aquí para honrar a nuestras tropas por su papel fundamental en la protección de nuestra frontera», dijo al respecto de la entrega de la medalla.

Desde la Casa Blanca, que informó previamente sobre la entrega de la medalla, resaltaron el «éxito» obtenido en la frontera sur con las políticas aplicadas por Trump desde que volvió al poder en enero pasado.

«La Administración Trump ha restaurado el orden, disuadido las entradas ilegales y protegido a las comunidades estadounidenses de las amenazas que suponen la migración descontrolada, el crimen transnacional y el tráfico de fentanilo», mencionaron en un comunicado.

En ese sentido, aseguran que «más de 2,5 millones de inmigrantes ilegales han sido expulsados de Estados Unidos» y que «los cruces ilegales de fronteras han caído al nivel más bajo desde 1970», lo que significa que el país estaría en camino de «experimentar una migración neta negativa por primera vez en al menos cinco décadas».

También mencionan que «el número de estadounidenses que mueren por drogas ha disminuido cada mes» mientras el gobierno de Trump «frena el flujo de fentanilo mortal traficado a través de la frontera». (Información RT).