Avanza adquisición de predios en Bogotá para vivienda social con el programa ‘Suelo para Mi Casa’

Foto: RenoBo.

El programa ‘Suelo para Mi Casa’, liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y la Caja de la Vivienda Popular (CVP), avanza en su implementación con la finalización del análisis de cumplimiento de requisitos y el envío de viabilidades a los propietarios que continúan en el proceso.

En el marco de esta convocatoria se recibieron 72 predios, la mayoría ubicados en zonas de tratamiento urbanístico de desarrollo en las localidades de Usme, Suba y Ciudad Bolívar. De estas propuestas, 20 cumplieron con los requisitos técnicos, normativos, jurídicos y financieros exigidos por el programa.

Actualmente, estos predios avanzan en la etapa de avalúo comercial, un paso clave para definir y presentar las ofertas oficiales de compra por parte del Distrito, una vez concluya la Ley de Garantías, con el fin de habilitar suelo para el desarrollo de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP).

Este programa contribuye al cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, promoviendo soluciones habitacionales de calidad que respondan a la necesidad de entornos seguros, accesibles y bien localizados para la ciudadanía. Asimismo, se articula con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, que busca reducir el déficit habitacional mediante la construcción de 9.000 viviendas en la ciudad.

Una vez finalice la fase de adquisición predial, Bogotá avanzará en la estructuración de una segunda convocatoria dirigida a desarrolladores inmobiliarios, quienes estarán a cargo del diseño y la construcción de proyectos VIS y VIP en los terrenos adquiridos. Esta etapa permitirá beneficiar a hogares de menores ingresos, facilitando su acceso a vivienda digna y de calidad.