Cortes de luz este lunes 15 de diciembre de 2025 en Bogotá y Mosquera

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 15 de diciembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio José Joaquín Vargas. De la carrera 54 a carrera 56 entre calle 65 a calle 67 – Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Barrio La Paz. De la calle 64 a calle 66 entre carrera 27 a carrera 29 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio La Paz (Bosa). De la calle 61 Sur a calle 63 Sur entre carrera 81 a carrera 83 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Sumapaz. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 66 Sur a calle 68 Sur – Desde las 11:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Barrio Villas El Diamante. De la carrera 3 Este a carrera 5 Este entre calle 94 Sur a calle 96 Sur – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Lusitania. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Quesada. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 52 a calle 54 – Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Caobos Salazar. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 149 a calle 151 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Ana. De la carrera 0 Este a carrera 6 Este entre calle 108 a calle 110 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Barrio Santa Bárbara Oriental. De la calle 125 a calle 128 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Mosquera, Cundinamarca

Municipio de Mosquera. De la calle 13 a calle 18 entre carrera 1 Este a carrera 5 Este – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.