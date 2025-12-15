Recomendaciones para el evento ‘Más allá de las nubes’ en La Santamaría
Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
La Plaza Cultural La Santamaría recibe el espectáculo ‘Más allá de las nubes’, una puesta en escena que invita a niñas, niños y familias a sumergirse en una historia cargada de sensibilidad, fantasía y reflexión sobre nuestra ciudad.
La obra narra el viaje de una niña que, junto a su gato, se adentra en el mundo de las nubes para traer un mensaje urgente a Bogotá, convirtiéndose en una experiencia cultural que combina teatro, música y una propuesta visual envolvente.
Con el fin de garantizar una experiencia segura, ordenada y agradable para todas las personas asistentes, la organización del evento hace un llamado a la ciudadanía para tener en cuenta las siguientes recomendaciones de ingreso y convivencia.
Recomendaciones de ingreso y seguridad
- En el acceso al escenario se realizará revisión de seguridad como medida preventiva.
- Al tratarse de un evento familiar, no se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez ni bajo los efectos de sustancias psicoactivas.
- Cualquier situación irregular debe ser reportada oportunamente al equipo de seguridad dispuesto en el lugar.
- Se recomienda mantener los objetos personales siempre consigo, especialmente en zonas de acceso y salida.
Aspectos para tener en cuenta antes de asistir
- No está permitido el ingreso de mascotas.
- No se permite el ingreso de bicicletas.
- No se autoriza el acceso con camisetas alusivas a equipos de fútbol o partidos políticos.
- No está permitido el uso de drones dentro del escenario.
- No se permite el ingreso de armas ni objetos cortopunzantes.
Estas medidas buscan propiciar un ambiente de respeto, cuidado colectivo y disfrute pleno del espacio cultural, permitiendo que la magia de la Navidad se viva en comunidad y con tranquilidad.
La invitación es a asistir con tiempo, seguir las indicaciones del personal logístico y disfrutar de una experiencia artística pensada para compartir en familia.