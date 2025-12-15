Recomendaciones para el evento ‘Más allá de las nubes’ en La Santamaría

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

La Plaza Cultural La Santamaría recibe el espectáculo ‘Más allá de las nubes’, una puesta en escena que invita a niñas, niños y familias a sumergirse en una historia cargada de sensibilidad, fantasía y reflexión sobre nuestra ciudad.

La obra narra el viaje de una niña que, junto a su gato, se adentra en el mundo de las nubes para traer un mensaje urgente a Bogotá, convirtiéndose en una experiencia cultural que combina teatro, música y una propuesta visual envolvente.

Con el fin de garantizar una experiencia segura, ordenada y agradable para todas las personas asistentes, la organización del evento hace un llamado a la ciudadanía para tener en cuenta las siguientes recomendaciones de ingreso y convivencia.

Recomendaciones de ingreso y seguridad

En el acceso al escenario se realizará revisión de seguridad como medida preventiva.

como medida preventiva. Al tratarse de un evento familiar , no se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez ni bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

, no se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez ni bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Cualquier situación irregular debe ser reportada oportunamente al equipo de seguridad dispuesto en el lugar.

dispuesto en el lugar. Se recomienda mantener los objetos personales siempre consigo, especialmente en zonas de acceso y salida.

Aspectos para tener en cuenta antes de asistir

No está permitido el ingreso de mascotas.

No se permite el ingreso de bicicletas.

No se autoriza el acceso con camisetas alusivas a equipos de fútbol o partidos políticos .

. No está permitido el uso de drones dentro del escenario.

dentro del escenario. No se permite el ingreso de armas ni objetos cortopunzantes.

Estas medidas buscan propiciar un ambiente de respeto, cuidado colectivo y disfrute pleno del espacio cultural, permitiendo que la magia de la Navidad se viva en comunidad y con tranquilidad.

La invitación es a asistir con tiempo, seguir las indicaciones del personal logístico y disfrutar de una experiencia artística pensada para compartir en familia.