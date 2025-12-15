    • Bogotá

    Recomendaciones para el evento ‘Más allá de las nubes’ en La Santamaría

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de la pieza gráfica que promociona la Navidad 2025Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

    La Plaza Cultural La Santamaría recibe el espectáculo ‘Más allá de las nubes’, una puesta en escena que invita a niñas, niños y familias a sumergirse en una historia cargada de sensibilidad, fantasía y reflexión sobre nuestra ciudad.

    La obra narra el viaje de una niña que, junto a su gato, se adentra en el mundo de las nubes para traer un mensaje urgente a Bogotá, convirtiéndose en una experiencia cultural que combina teatro, música y una propuesta visual envolvente.

    Con el fin de garantizar una experiencia segura, ordenada y agradable para todas las personas asistentes, la organización del evento hace un llamado a la ciudadanía para tener en cuenta las siguientes recomendaciones de ingreso y convivencia.

    Recomendaciones de ingreso y seguridad

    • En el acceso al escenario se realizará revisión de seguridad como medida preventiva.
    • Al tratarse de un evento familiar, no se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez ni bajo los efectos de sustancias psicoactivas.
    • Cualquier situación irregular debe ser reportada oportunamente al equipo de seguridad dispuesto en el lugar.
    • Se recomienda mantener los objetos personales siempre consigo, especialmente en zonas de acceso y salida.

    Aspectos para tener en cuenta antes de asistir

    • No está permitido el ingreso de mascotas.
    • No se permite el ingreso de bicicletas.
    • No se autoriza el acceso con camisetas alusivas a equipos de fútbol o partidos políticos.
    • No está permitido el uso de drones dentro del escenario.
    • No se permite el ingreso de armas ni objetos cortopunzantes.

    Estas medidas buscan propiciar un ambiente de respeto, cuidado colectivo y disfrute pleno del espacio cultural, permitiendo que la magia de la Navidad se viva en comunidad y con tranquilidad.

    La invitación es a asistir con tiempo, seguir las indicaciones del personal logístico y disfrutar de una experiencia artística pensada para compartir en familia.

