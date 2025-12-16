Así será la operación en la Terminal de Bogotá en Navidad y fin de año

Foto: Terminal de Transporte de Bogotá

Durante la temporada de fin de año, muchos viajeros que inicialmente planean desplazarse por vía aérea enfrentan altos costos, sobreventa de tiquetes, demoras en aeropuertos y cancelaciones por clima, lo que puede complicar sus planes de reunirse con la familia. Frente a estas dificultades, el transporte terrestre se presenta como la alternativa más confiable, accesible y segura para llegar a tiempo a los destinos y disfrutar de la Navidad 2025 y fiesta de fin de año con los seres queridos.

La Terminal de Transporte de Bogota? proyecta movilizar más de 1,7 millones de pasajeros entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, a través de 125 mil vehículos que operarán desde las terminales Salitre, Norte y Sur, hacia destinos como Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Fusagasugá y Pereira.

Cifras por Terminal de Transporte de Bogota?

Terminal Salitre

Viajeros: 1.000.000

Vehículos despachados: 107.000

Día con mayor afluencia: 30 de diciembre – 58.000 usuarios

Terminal Norte

Viajeros: 408.000

Vehículos despachados: 15.000

Día con mayor afluencia: 30 de diciembre – 18.000 usuarios

Terminal Sur

Viajeros: 296.000

Vehículos despachados: 2.000

Día con mayor afluencia: 30 de diciembre – 19.400 usuarios

El Gerente General de la Terminal de Transporte, Rafael González, recomendó a los usuarios comprar sus tiquetes con antelación teniendo en cuenta la alta demanda que se presenta para esta temporada: “Desde el primero de diciembre hemos tenido un flujo considerable de viajeros. Para evitar filas y contratiempos, invitamos a los usuarios a adquirir sus tiquetes con tiempo, ya sea de manera virtual en la página oficial http://www.terminaldetransportedebogota.gov.co/ o directamente en las taquillas de nuestras tres terminales. En la Terminal Salitre también contamos con quioscos digitales ubicados en las entradas de los módulos 1 y 3”.

Plan de seguridad para los viajeros

Para garantizar la seguridad dentro y alrededor de las terminales, se ha dispuesto un plan de refuerzo que operará entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, con el apoyo de 83 integrantes de Policía de Bogotá y vigilancia privada.

Distribución del personal de seguridad

• Policía de Bogotá: dispondrá 40 unidades

Terminal Salitre: 30 unidades

Terminal Norte: 5 unidades

Terminal Sur: 5 unidades

• Policía de Tránsito: dispondrá 20 unidades

Terminal Salitre: 10 unidades

Terminal Norte: 5 unidades

Terminal Sur: 5 unidades

• UT Seguridad FML: dispondrá 14 unidades

Terminal Salitre: 6 unidades

Terminal Norte: 4 unidades

Terminal Sur: 4 unidades

• Seguridad Privada Terminal Salitre: dispondrá 9 unidades

Además, se contará con monitoreo con dron, herramienta que permitirá detectar conductas irregulares, como el revoleo, y ubicar vehículos que ofrecen transporte ilegal.

Viajes seguros y transporte legal

La Terminal de Transporte reitera la importancia de abordar los buses únicamente dentro de sus instalaciones y comprar tiquetes a través de canales oficiales. Hacerlo garantiza:

• Vehículos verificados por la Policía de Carreteras y con revisión técnico-mecánica al día.

• Conductores evaluados con prueba de alcoholimetría antes de cada despacho y examen médico de aptitud física.

• Cobertura de póliza para el pasajero, según el Decreto 2762 de 2001, compilado en el Decreto Único 1079 de 2015.

Entre julio y noviembre de 2025, la Terminal realizó 814 operativos de control, que dejaron como resultado la inmovilización de 127 vehículos informales y 102 infracciones por violación a la Ley 336.

“Implementamos un piloto de Expedición de Tasa de Uso y Alcoholimetría en el punto de Yomasa (Usme) durante los dos puentes festivos de noviembre. Este ejercicio demostró que los controles en puntos remotos de ascenso y descenso son efectivos para sanear la operación y fortalecer el transporte legal. La estrategia de la Terminal de Transporte de Bogotá está encaminada a ampliar la cobertura y facilitar el servicio legal de transporte a un mayor número de usuarios”, agregó el gerente González.

Compromiso con la memoria y los Derechos Humanos

En el marco del primer aniversario de la Política de Derechos Humanos de La Terminal, y en alianza con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, se instalará la galería fotográfica ‘Camino de la Búsqueda’ en la sede Salitre, la cual documenta más de 8 años de incansable trabajo humanitario en la búsqueda de aquellos que han sido arrebatados por la violencia, esta galería estará ubicada en el módulo 1 de la sede Salitre entre el 10 y 17 de diciembre.

Además, el 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día de los Derechos Humanos, en las terminales Salitre y Sur se ejecutará un performance que tiene como fin de socializar con los viajeros que transitan por las terminales el mandato de la Unidad de Búsqueda, la desaparición y lo que implica la búsqueda de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Colombia para promover el mensaje ‘Un pueblo sin sus hijos e hijas no está completo, nunca más una desaparición’.

“Queremos sensibilizar a nuestros usuarios y expresar nuestra solidaridad con las familias. Nuestro mayor deseo en esta Navidad 2025, es que todos lleguen a sus destinos y que nunca más tengamos que hablar de estas ausencias”, agregó González.

Recomendaciones

Compra siempre sus tiquetes en las taquillas de La Terminal o de manera electrónica solo por la página web La Terminal www.terminaldetransporte.gov.co.

Toma el bus solo al interior de las infraestructuras de La Terminal

Verifica previamente con las empresas transportadoras las condiciones y/o protocolos de viaje para el transporte de mascotas, viaje con menores de edad, equipaje de carga sobredimensionada.

No descuides a los menores de edad al interior de las Terminales.

No descuides sus pertenencias.

Cualquier anomalía o requerimiento comunicate a la línea de Servicio a la Ciudadanía/ Usuario (+57) 601 423 3600 de domingo a domingo entre las 06:00 a. m. a 10:00 p. m.

