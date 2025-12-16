Bogotá presenta por primera vez un estudio Georreferenciado de los Contextos de Calle de la Niñez y la Adolescencia

Foto: IDIPRON

Bogotá presenta el primer estudio de Dinámicas Urbanas y Análisis Georreferenciado de los Contextos de Calle de la Niñez y la Adolescencia, una investigación pionera que, desde una mirada territorial y basada en evidencia, identifica los factores de riesgo que afectan a niñas, niños y adolescentes en contextos urbanos de alta vulnerabilidad. El estudio, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) se desarrolló entre 2024 y 2025 con un enfoque metodológico mixto, que combinó observación territorial, análisis geoespacial y lecturas cuantitativas y cualitativas de las trayectorias de vida.

Una radiografía territorial de la niñez y la adolescencia en Bogotá: El estudio se desarrolló en 19 localidades del Distrito Capital, con la aplicación de más de 2.655 encuestas, identificando mayores concentraciones de niñas, niños y adolescentes en Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Los Mártires, Engativá, Chapinero y Usme, con registros entre 100 y 292 NNA por localidad, lo que evidencia una distribución territorial desigual del fenómeno en Bogotá.

Desde el enfoque poblacional, la muestra evidenció una mayor participación de hombres:

64,63 % hombres (1.716 NNA)

35,37 % mujeres (939 NNA)

Por grupo etario, la distribución fue:

Primera infancia: 396 NNA

Niñez: 1.388 NNA

Adolescencia: 871 NNA

Transformaciones en el cuidado y la supervivencia: El análisis cualitativo evidencia cambios significativos en las formas de cuidado y supervivencia de la niñez y la adolescencia, donde niñas, niños y adolescentes asumen roles tempranos de cuidado entre pares como estrategias de protección frente a fragilidades familiares. Los grupos de pares se consolidan como espacios de confianza y pertenencia, lo que revela tensiones en la corresponsabilidad social del cuidado y la necesidad de fortalecer entornos protectores y vínculos familiares y comunitarios desde un enfoque preventivo y de derechos.

Siete factores de riesgo que explican la complejidad urbana

El estudio identifica siete factores estructurales de riesgo que inciden en la permanencia y el tránsito de la niñez y la adolescencia por contextos de calle:

Transporte como eje de aglomeración. Rebusque y economía informal. Complejidad del Centro Histórico. Consumo y explotación. Población flotante y vínculos frágiles. Barrios de invasión y circuitos de permanencia en calle. Migración y desplazamientos múltiples.

Cifras que orientan la acción institucional: El análisis del factor Transporte como eje de aglomeración identificó 192 puntos de aglomeración y 207 zonas críticas en la ciudad, con la presencia de 408 niñas, niños y adolescentes (53,2 % niñas y 46,8 % niños), concentrados principalmente en la troncal Caracas, tendencia que también se observa en otros corredores de movilidad.

Del diagnóstico a la acción: Los resultados del estudio fortalecen la articulación interinstitucional y la planeación de acciones preventivas con enfoque territorial. En 2025, el IDIPRON ha brindado atención integral a 7.447 niñas, niños y adolescentes, y el estudio aporta rutas de acción e insumos clave para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas sensibles a los contextos reales de la niñez y la adolescencia.

Conocimiento accesible para la ciudad – Los factores de riesgo han sido consolidados en:

Un documento de sistematización y una landing page interactiva, que facilitan el acceso público a la información.

Un libro físico, con una presentación narrativa, analítica y gráfica de los principales resultados.

El lanzamiento oficial del libro y la Landín page se realizará el 18 de diciembre de 2025, a las 8:30 a. m., en la sede del IDIPRON – Calle 61.

Con este estudio, Bogotá consolida una herramienta estratégica para la protección integral de la niñez y la adolescencia, reafirmando el compromiso institucional con la generación de conocimiento, la toma de decisiones informadas y la construcción de territorios más protectores y equitativos para las nuevas generaciones.