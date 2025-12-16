Aumenta a 48 las personas lesionadas por pólvora en lo corrido de diciembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.

En Bogotá ya son 48 el número de personas lesionadas con pólvora, con corte a las 2:00 p. m. de hoy lunes 15 de diciembre de 2025.

Entre los afectados, 12 son menores de edad y 36 casos más fueron reportados en mayores de 18 años. Entre los heridos por uso de fuegos pirotécnicos, según datos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), hay 14 personas que resultaron lesionadas cuando se encontraban consumiendo bebidas embriagantes y las afectaciones se han dado principalmente en las manos (29) y en la cara (14).

Las localidades que registraron el mayor número de afectados en la temporada son: Suba, Engativá, Bosa, Usme y San Cristóbal.

La Administración Distrital reitera el llamado a todas las familias bogotanas para que eviten el uso de pólvora, ya que su manipulación es una de las principales causas de quemaduras, amputaciones, intoxicaciones y daños en la audición, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

Para conocer los reportes oficiales, estadísticas actualizadas y las acciones de prevención lideradas por el Distrito, te invitamos a consultar directamente el enlace: https://bogota.gov.co/tag/polvora

La Alcaldía Mayor de Bogotá recuerda que el uso de pólvora no solo pone en riesgo a quien la manipula, sino también a quienes se encuentran alrededor, generando quemaduras, amputaciones, daños auditivos y traumas emocionales.