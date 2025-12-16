Bogotá abre 704 oportunidades laborales con una oferta robusta de contratos a término indefinido en cargos operativos

Secretaría de Desarrollo Económico

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la disponibilidad de 704 oportunidades laborales entre el 15 y el 20 de diciembre, un cierre de año marcado por una oferta laboral sólida y diversa. Lo más destacado de esta semana es que numerosos cargos operativos y comerciales están ofreciendo contratos a término indefinido, una modalidad poco común en esta época, cuando tradicionalmente predominan los contratos temporales.

Las vacantes están dirigidas principalmente a personas con bachillerato, así como técnicos, tecnólogos y profesionales, abarcando sectores como comercio, logística, salud, servicios, industria y atención al cliente. Los salarios se encuentran entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) según el cargo, el nivel de formación y la experiencia.

“En esta temporada, cuando suelen aumentar los contratos temporales, nos complace ofrecer una oportunidad distinta: empleo formal y estable para cientos de personas, especialmente en cargos operativos donde el contrato a término indefinido no es habitual en estas festividades. Invitamos a la ciudadanía a aprovechar esta oferta y a acercarse a nuestra Unidad Móvil de Empleo, donde recibirán acompañamiento gratuito para postularse”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La Unidad Móvil de Empleo estará disponible esta semana para brindar orientación directa a quienes buscan trabajo, llevando servicios gratuitos de registro de hoja de vida, asesoría y postulación a vacantes. Del 15 al 19 de diciembre atenderá en el Centro Comercial Plaza de las Américas (Carrera 71D #6-94 Sur) en jornada continua de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado 20 de diciembre de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Las personas interesadas pueden consultar todas las vacantes disponibles y registrar o actualizar su hoja de vida a través del Portal del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co). También podrán recibir información en tiempo real sobre nuevas oportunidades laborales uniéndose al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, donde se publica la oferta más reciente y actualizada.

Algunos de los cargos disponibles: