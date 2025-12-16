Viva la temporada de la Luna en el Planetario de Bogotá

Imagen: Idartes

El Planetario de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a la ciudadanía a disfrutar de la agenda de actividades de la «Temporada de la Luna», once días dedicados a redescubrir el satélite natural desde múltiples miradas: la científica, la histórica, la tecnológica y la cultural. Durante este periodo, el Planetario se transformará en un espacio de encuentro para quienes deseen explorar la Luna en todas sus dimensiones. que se tendrán del 15 al 23 de diciembre de 2025, en el horario de 10:00 a. m. a 7:00 p.m.

¡Ten en cuenta que algunas actividades tienen costo de boletería!

La programación incluirá shows inmersivos fulldome, en los que el público podrá viajar por la superficie lunar, revivir hitos de la exploración humana y adentrarse en algunos de los fenómenos más extremos del universo. Entre ellos se destacan el show inmersivo Un viaje a la Luna, una experiencia que revive la emoción de los primeros alunizajes acompañada por la música de Pink Floyd y su álbum The Dark Side of the Moon, y Catástrofes Cósmicas, un recorrido visual y sonoro por los eventos más violentos del cosmos.

Show inmersivo Catástrofes cósmicas 15 de diciembre – 4:00 p. m. 17 y 18 de diciembre – 5:00 p. m. 20 de diciembre – 4:00 p. m. y 8:00 p. m. 21 y 22 de diciembre – 4.00 p. m.ENTRADAS

Show inmersivo Viaje a la Luna19 de diciembre – 5:00 p. m.ENTRADAS

Además, se realizarán charlas interactivas como Naveguemos por el Cielo – Versión Luna, una sesión que integra simulación astronómica, historia cultural y observación del cielo para comprender las fases, los movimientos y los fenómenos asociados a la Luna. También se desarrollarán actividades prácticas, como el taller Calendario Lunar, en el que los visitantes podrán construir un dispositivo para identificar las fases lunares y anticipar su visibilidad, así como talleres especializados en cohetería, literatura y eclipses, que conectan la curiosidad con la comprensión del tiempo, la tecnología y la exploración espacial.

Naveguemos por el cielo versión Luna15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre – 4:00 p. m.?Actividad libre hasta completar aforo

Taller Calendario LunarDel 15 al 23 de diciembre – 3:00 p. m. y 5:00 p. m. Actividad libre hasta completar aforo

Taller Principios de cohetería15, 16, 18 y 19 de diciembre – 5:00 p. m. 20, 21, 22 y 23 de diciembre – 2:30 p. m. y 5:00 p. m.?Actividad libre hasta completar aforo

Talleres de astronomía y ciencia Astroteca Del 15 al 23 de diciembre – 10:00 a. m., 12:00 p. m., 2:00 p. m., 3:00 p. m., 5:00 p. m. y 6:00 p. m.?Actividad libre hasta completar aforo

Durante la temporada, el público podrá participar en jornadas de observación astronómica. En el día, telescopios equipados con filtros especiales permitirán observar de manera segura la superficie del Sol; en la noche, la observación de estrellas, constelaciones y objetos del cielo profundo revelará la relación entre el cielo terrestre y los movimientos de la Luna, siempre que las condiciones atmosféricas lo permitan.

Observación solar por telescopio Del 15 al 23 de diciembre – De 1:00 p. m. a 3:00 p. m. Depende de la condiciones climáticas?Actividad libre hasta completar aforo

Observación nocturna Del 15 al 23 de diciembre – De 6:00 p. m. a 7:00 p. m. Depende de la condiciones climáticas?Actividad libre hasta completar aforo

En las salas del museo del Planetario, la experiencia continuará con una serie de actividades tipo science snacks, diseñadas para grupos de visitantes. Estas dinámicas breves, distribuidas en las salas interactivas, permitirán descubrir aspectos esenciales de la Luna sus fases, su geología, su presencia en distintas culturas, sus fuerzas de marea y sus mitologías a través de demostraciones sencillas, conversaciones guiadas y experimentos rápidos. Cada espacio del museo ofrecerá pequeñas oportunidades para aprender y maravillarse, reforzando la presencia constante de la temática lunar a lo largo del recorrido.

La Temporada de la Luna busca conectar al público con el valor científico y simbólico del satélite natural, invitando a reflexionar sobre su papel en la historia de la observación astronómica, en la exploración del espacio y en la vida cotidiana en la Tierra. Durante estos once días, el Planetario de Bogotá ofrecerá una programación diversa, cercana y participativa, para que cada visitante encuentre su propia forma de acercarse a la Luna y renovar su asombro por el cielo.