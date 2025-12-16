    • Bogotá

    Recomendaciones para prevenir incendios en Navidad y fin de año

    Giovanni Alarcón M.

    Foto de un árbol de Navidad quemándose Foto: Bomberos de Bogotá

    El Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, con el objetivo de cumplir su misión, que es la de salvar vidas y proteger bienes inmuebles con acciones oportunas y eficientes, da algunas recomendaciones para evitar incendios en esta temporada de Navidad en Bogotá 2025 y de fin de año.

    Recomendaciones para evitar incendios en esta Navidad en Bogotá 2025

    • No sobrecargar las tomas eléctricas ni realizar conexiones informales.
    • No descuidar velas ni ubicarlas junto a elementos que puedan ser inflamables.
    • No se debe encender fuego sobre gasodomésticos o medidores de gas y estar atentos a la cocción de los alimentos. Cabe destacar que, está prohibido el uso de pólvora ya que podría traer graves consecuencias.
    • Es necesario cerrar las llaves de gas y desconectar equipos eléctricos y luces navideñas antes de salir de vacaciones y estar siempre pendientes de los niños y no permitirles usar pirotecnia.
    • No aplicar jabón en caso de una quemadura en la piel, de acuerdo con Bomberos, se debe aplicar agua, llamar a la Línea de Emergencias 123 y seguir las recomendaciones del médico.
    • Revisar el enchufe del árbol de navidad, estos no deben estar en mal estado o defectuosos, pues en segundos se pueden generar incendios.
    • No descuidar o dejar encendido toda la noche el árbol de navidad toda la noche porque se puede generar un recalentamiento.
    • Adquirir los dispositivos luminosos para el hogar en establecimientos de confianza y de marcas con calidad garantizada.
    • Desconectar los inflables navideños que se tengan en el jardín porque en cualquier momento se pueden presentar descargas eléctricas en sus mecanismos de funcionamiento o iluminación.

    Históricamente, el último mes del año es cuando más se presentan incendios estructurales en Bogotá, especialmente el día 7 de velitas y el 25 de diciembre.

    incendio por dejar un árbol de Navidad prendido. Foto: Bomberos de Bogotá
    Incendio por dejar un árbol de Navidad prendido. Foto: Bomberos de Bogotá.

    Ante cualquier emergencia, las 17 estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotáestarán alertas al llamado de la ciudadanía a través Línea de Emergencias 12, para atender las situaciones de riesgo que se puedan presentar.

    Giovanni Alarcón M.
