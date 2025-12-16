Dos policías fueron asesinados en ataque terrorista esta madrugada en Cali

–La detonación de un explosivo al paso de una patrulla de la Policía Metropolitana causó la muerte de dos uniformados esta madruada en el barrio Mariano Ramos, ubicado al suroriente de la ciudad de Cali, la capital del Valle del Cauca.

La acción terrorista se registró hacia las 3 y 55 de la madrugada. Según el informe preliminar se produjeron dos explosiones, una de las cuales aparentemente para llamar la atención de la Policía y la segunda cuando dos uniformados acudieron al lugar a bordo de una motoccicleta.

Los uniformados fueron sorprendidos por la detonación de un artefacto que estaba camuflado en un colchón abandonado a lado de la vía, a la altura de la carrera 50 con avenida Simón Bolívar, muy cerca a la escombrera.

Los dos policías resultaron gravemente heridos por las esquirlas causadas por la explosión y fueron trasladados de urgencia a la Clinica Valle de Lili donde se confirmó su fallecimiento. Fueron identificados como los subintendentes Jorge Leandro Gómez Ochoa, de 36 años edad, y Rober Stiven Melo Londoño, de 33 años de edad, con 15 y 12 años de servicio en la institución, respectivamente.

Hasta el momento no se ha identificado al grupo terrorista que realizó el ataque, pero no se descara que haya si obra del Eln en desarrollo del paro armado que promovió en protesta contra el presidente Trump.