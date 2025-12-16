Petro notifica que aumentará del salario mínimo: «Vamos rumbo a un salario de vida»

–(Foto mesa de concertacion salarial). Tras la posición inamovible de los gremios empresariales en la mesa de concertación salarial de no acceder a las exigencias de los representantes de las centrales obreras, el presidente Gustavo Petro notificó, tácitamente, que fijará por decreto el incremento para el 2026, tal como lo establece la ley cuando no se logra la concertación: «El salario mínimo en Colombia aumentará, vamos rumbo a un salario de vida».

El pronunciamiento lo hizo el primr mandatario en la ceremonia de ascensos de 97 mayores al grado de teniente coronel y 208 capitanes al grado de mayor, que se realizó en la Escuela de Policía General Santander de Bogotá.

El jefe del Estado sostuvo que su propósito es subir el salario mínimo en Colombia.

¡El salario mínimo en Colombia aumentará, vamos rumbo a un salario de vida! "Mi propósito es subir el salario mínimo en Colombia. No me pueden explicar con sinceridad por qué se propone subirlo solo un 7 %, mientras los dueños del capital rentístico cobran al Estado el 13 %, y… pic.twitter.com/uTJfmsctOY — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) December 16, 2025

De otro lado, el Presidente Gustavo Petro afirmó que en Colombia la libertad y los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas son primordiales: “Jamás su humillación, jamás su opresión, jamás quitarles la vida sin razón; al contrario, protegemos y debemos generar y proteger la vida en el País de la Belleza”.