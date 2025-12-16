EE.UU bombardea otras tres supuestas «narcolanchas» con saldo de ocho muertos en el Pacífico, cerca de Colombia (VIDEO)

–(Captura de video). El ejército de Estados Unidos informó la noche de este lunes que atacó tres embarcaciones que transportaban drogas en el océano Pacífico oriental, cerca de Colombia, en el marco del operativo ‘Lanza del Sur’.

Durante los ataques fueron abatidos ocho tripulantes, de acuerdo con la publicación del Comando sur en su cuenta de X, en la cual adjuntó el video del operativo ordenado por el secretario de Guerra Pete Hegseth.

La inteligencia militar confirmó que las embarcaciones se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en el transporte de drogas y armamento.

Según la oficina de la Fuerza de Tarea, esta operación forma parte de la operación ‘Lanza del Sur’, cuyo objetivo estratégico es interrumpir el flujo de narcóticos y neutralizar amenazas terroristas que utilizan rutas marítimas para sus actividades ilícitas.

El ejército indicó en un comunicado en redes sociales que los ataques estaban dirigidos contra «organizaciones terroristas designadas», y que murieron tres personas en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera.

No proporcionó pruebas de su presunto narcotráfico, pero también publicó imágenes de video de tres botes separados flotando en el agua antes de que cada uno sea alcanzado por los ataques y explotar.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

TRADUCCIÓN: El 15 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth, de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, llevó a cabo ataques cinéticos letales contra tres buques operados por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que los barcos estaban transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucrados en el narcotráfico. Un total de ocho narcoterroristas varones murieron durante estas acciones—tres en el primer barco, dos en el segundo y tres en el tercero.

El presidente estadounidense Donald Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas su país y afirmó que Estados Unidos está involucrado en un «conflicto armado» con los cárteles de la droga.

Sin embargo, la administración Trump enfrenta un creciente escrutinio por parte de los legisladores sobre la campaña de ataques a embarcaciones, que ha causado la muerte de al menos 95 personas en 25 ataques conocidos desde principios de septiembre.

El nuevo ataque se da bajo un contexto en el que Trump, ha asegurado en repetidas ocasiones que iniciará operativos en tierra en Venezuela justificado en erradicar las operaciones de narcotráfico.

La semana pasada, Trump aseguró que el presidente colombiano, Gustavo Petro, era el «siguiente», en referencia a la estrategia de presión que realiza contra el venezolano Nicolas Maduro.

El ejército estadounidense ha desplegado su mayor presencia en la región en décadas y ha lanzado una serie de ataques mortales contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

Trump ha dicho que pronto se producirán ataques terrestres, pero no ha ofrecido detalles sobre la ubicación.

(Información DW).