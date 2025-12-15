Conozca las rutas navideñas en diferentes municipios cercanos a Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La Ruta Navideña de Ubaté ‘Luces y colores del Altiplano Cundiboyacense’ es un recorrido por la historia y la arquitectura colonial del norte de Cundinamarca: Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Susa, Fúquene, Ubaté, Guachetá y Simijaca y algunos municipios de Boyacá. Una travesía por montañas, senderos ancestrales y pueblos llenos de historia, especialmente diseñada para quienes aman los paisajes fríos, las tradiciones campesinas y las noches cargadas de magia.

Esta ruta cuenta con una programación especial que combina iluminación en espacios emblemáticos, pesebres artesanales, muestras gastronómicas, ferias creativas, presentaciones culturales y recorridos turísticos guiados.

Circuito 1: Tausa, Sutatausa y Cucunubá.

Circuito 2: Susa, Fúquene y Ubaté.

Circuito 3: San Miguel de Sema, Guachetá y Lenguazaque

Circuito 4: Saboya, Chiquinquirá y Simijaca.

La Ruta Navideña Sabana Centro ‘Oficios, Sabores y Saberes’ contempla once municipios que exhiben lo mejor de su cultura, gastronomía y magia artesanal: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. La aventura incluye paradas en los lugares más emblemáticos de la región:

– Estación del Tren de la Sabana, en Cajicá.

– Parque principal de Chía.

– Embalse del Neusa, en Cogua.

– Bioparque La Reserva, en Cota.

– Casa Museo Campesino, en Gachancipá.

– Mina de Sal, en Nemocón.

– Cabaña Alpina, en Sopó.

– Jardín Botánico, en Tabio.

– Casa Artesanal de Chitasugá, en Tenjo.

– Experiencia en parapente, en Tocancipá.

– Catedral de Sal, en Zipaquirá.

La ‘Ruta Turística Navideña Almeidas’ se compone de tres poblaciones que conservan muy viva la esencia de la Navidad. La travesía inicia en el cementerio indígena de Machetá, pasa por el parque principal de Tibirita y culmina en las tranquilas e iluminadas calles de Manta.

Entre calles que cobran vida con luces festivas, pesebres elaborados con tradición, expresiones artísticas y actividades pensadas para toda la familia, esta ruta celebra una Navidad auténtica que resalta la identidad territorial y fortalece el turismo cultural.

Y la ‘Ruta Navideña Sabana de Occidente’, que contempla paradas en los lugares más representativos de la provincia:

– Parque Las Aguas de Mosquera.

– Parque Pedro Fernández en Madrid.

– Centro Cultural Bacatá en Funza.

– Parque Arqueológico Piedras del Tunjo en Facatativá.