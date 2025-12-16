Salario mínimo: No hubo acuerdo en mesa de concertación entre empresarios y trabajadores; último plazo vence el 30 de diciembre

–Sin acuerdo terminó el primer plazo este lunes en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para fijar el incremento del salario mínimo para 2026. Los representantes de trabajadores y de los gremios empresariales no cedieron en sus exigencias y ofertas. Ahora disponen de 48 horas para que las partes presenten las salvedades y de esto depende que puedan programarse nuevas reuniones.

“Desafortunadamente tenemos que informarle al país que no hemos podido llegar a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo. Los sectores de los trabajadores insistieron en que fuera de dos dígitos para poder abrir la discusión y los empresarios examinaron esa solicitud y reiteraron su propuesta de un incremento del 7.21%”, señaló el ministro Antonio Sanguino.

Agregó: “se convirtió en una sin salida, por lo menos hasta ahora para poder avanzar en un acuerdo en esta primera fecha que establece la Ley 278 de 1996”.

Presentadas las salvedades, el Ministerio del Trabajo las examinará y se definirá habilitar espacios bilaterales y será el presidente de la República, quien diga lo que el Ministro ha llamado “un segundo tiempo, donde se podrán presentar fórmulas de aproximación”.

“Debo rescatar y destacar el ambiente respetuoso y de altura con el que se abordó el debate, que estuvo acompañado de las presentaciones de la OIT sobre salarios vitales, del DANE, Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, Banco de la República. Fue una discusión civilizada y muy cordial, donde cada parte tuvo la ocasión de defender sus puntos de vista y opiniones”, indicó Sanguino Páez.

Este gobierno ha tenido la convicción de impulsar, en materia de política salarial, aumentos reales en los ingresos de las y los trabajadores. Aunque hoy no fue posible llegar a un acuerdo, mantengo un optimismo radical por el país. La discusión fue franca y sustentada en un…

Los representantes de los trabajadores y del Comando Central Unitario, señalaron que al no haber podido concertar el incremento del salario da la posibilidad al presidente Gustavo Petro, “de echarle una mano a los trabajadores con 2 dígitos y que se acerque al 16%”.

El presidente de la SAC, Jorge Bedoya, a nombre de los gremios, reiteró: “más allá de las diferencias, seguiremos construyendo y aportándole al país con respeto, altura y diálogo, lo que ha primado en esta mesa de negociación”.

Audiencia pública

Con antelación a la sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional, la audiencia pública: “Hablemos del salario mínimo 2026”, en la que participaron líderes sindicales, estudiantes, académicos, deportistas, personas en condición de discapacidad, pensionados, semilleros, abogados, economistas y representantes de la rama judicial y del pueblo indígena.

También intervinieron: campesinos, investigadores, feministas y sectores sociales de ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena e Ibagué.

La viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, acompañada del viceministro de Empleo y Pensiones, Ivan Daniel Jaramillo y del secretario técnico de la Comisión de Concertación, Yomar Benítez, socializaron que como tema central del encuentro en el que participaron más de 250 personas, fue hablar de salario mínimo, en la línea de salario vital del cual ya hablan muchos países, teniendo en cuenta la realidad del consumo de los gastos de una familia colombiana.

En segundo lugar, varias intervenciones estuvieron dirigidas a las tasas de interés del Banco de la República y la solicitud de bajarlas, para así mejorar los ingresos de las familias.

Y como tercer punto, se abordó la desindexación de varios elementos de la canasta familiar.