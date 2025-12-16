IDU verifica finalización del izaje de las vigas del puente de Venecia, hito del grupo 1 de av. 68

Foto: IDU.

Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), verificó el izaje de las últimas tres secciones de vigas que se realiza en el puente de Venecia, hito del grupo 1 de la avenida 68. Entre el 13 y el 15 de diciembre se instalaron dos de estas vigas. La tercera se instalará entre la noche del lunes 15 de diciembre y la madrugada del martes 16.

“Estamos en el grupo 1 del corredor de la 68, en los puentes de Venecia. Estamos izando la viga cajón número 14, una viga de 31 m de largo, más de 55 toneladas. Falta una, que estará izada esta noche, una viga de más de 38 m, y más de 50 toneladas también. Con esa viga completamos todo el sistema de vigas cajón y empezamos a fundir las placas», informó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Con el izaje de 2 vigas rectas y una viga curva, finaliza la instalación de las 15 secciones necesarias para la construcción del puente de Venecia, en la autopista Sur.

“Cuando llegamos, en enero de 2024, encontramos este grupo y este puente en el 12% ya lo llevamos por encima del 70%. Con esta actividad avanzamos en la meta de, como lo ha pedido el señor Alcalde, en el 2026 habilitar estos puentes”, agregó el director Molano.

Con corte al 8 de diciembre de 2025, el grupo 1 de la av. 68, comprendido entre la autopista Sur y la calle 18 sur, registra un avance en su fase de obra del 67.58 %.

Por su parte, la av. 68, con corte del 8 de diciembre de 2025, registra un avance total del 73.91 %.