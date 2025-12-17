Brutal ataque de disidencias de las Farc al municipio de Buenos Aires, Cauca, dejó dos policías muertos, el puesto policial, la alcaldía y Banco Agrario destruidos

–Tras más de 7 horas de un ataque con explosivos y fusilería, que dejo dos 2 policías asesinados y 8 heridos graves, cuantiosos destrozos y familias desplazadas, la fuerza pública puso en fuga a la estructura “Jaime Martínez” de las disidencias de alias Iván Mordisco y retomó el control del municipio de Buenos Aires, Cauca. Las instalaciones del Puesto de Policía, la alcaldía Municipal, la sede del Banco Agrario y viviendas aledañas resultaron destruidas durante el brutal ataque.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez indicó que la Policia Colombia, en coordinación permanente con la Fuerza Aerea y el Ejército, desplegaron operaciones conjuntas terrestres y aéreas para contener y repeler el accionar violento de las disidencias terroristas de alias ‘Mordisco’.

Agregó que de manera inmediata, se activaron todas las capacidades de investigación criminal e inteligencia, con el objetivo de identificar, ubicar y judicializar a los responsables de planear y ejecutar estos cobardes ataques, que constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos fundamentales de la población civil.

«Nuestros valientes policías repelieron los ataques desde tempranas horas, en una articulación interinstitucional firme y efectiva, que permitió proteger a los ciudadanos y restablecer el orden público», destacó.

Además señaló: «Seguiremos haciendo presencia sin descanso para llevar ante la justicia a quienes, mediante la violencia, pretenden sembrar miedo y zozobra».

En medio del ataque de las disidencias de las Farc, el gobernador del Cauca precisó:

Sobre la grave situación registrada en el municipio de Buenos Aires, el presidente Gustavo Petro lideró un Consejo de Paz y Seguridad en la Casa de Narino, al que asistieron los ministros de Defensa y del Interior, así como el Director de la UNP, Augusto Rodríguez, y representantes de la Fuerza Pública, entre otros funcionarios.

El jefe de la cartera de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez, informó que los principales temas abordados fueron los siguientes:

• Ataque narcoterrorista de las disidencias de alias “Mordisco” contra la población de Buenos Aires, Cauca. Se explicaron acciones inmediatas para fortalecer la seguridad, desmantelar el cartel que opera en la zona y recuperar el control territorial.

• Transparencia y lucha contra la corrupción al interior de la Fuerza Pública.

• Panorama general de la seguridad nacional afectada por los carteles del narcotráfico y la lucha contra amenazas transnacionales.

• Estrategia integral contra el narcotráfico: control de insumos, producción y rutas de transporte.

• Estrategia de control de armas en empresas privadas de seguridad, con medidas concretas para garantizar su uso legal y responsable.

El ministro de Defensa anunció que se incrementará la ofensiva contra todas amenazas con un único propósito: proteger la vida, fortalecer la seguridad y avanzar hacia la paz.

Sánchez destacó que soldados y policías cuentan con el respaldo absoluto del presidente Gustavo Petro, del Ministerio de Defensa y de la cúpula militar y policial, «para emplear la fuerza legítima del Estado, siempre acorde a la constitución y la ley, en estricto respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en cumplimiento de la misión constitucional».