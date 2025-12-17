Recursos del sistema de salud serán monitoreados en tiempo real con nueva sala de inteligencia

–El Gobierno nacional puso en marcha una Sala de Inteligencia que permitirá monitorear en tiempo real el uso de los recursos del sistema de salud en Colombia, garantizando mayor transparencia, trazabilidad y control sobre los pagos, reconocimientos y procesos de auditoría que se realizan con dineros públicos.

La herramienta es operada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad encargada de recaudar, administrar y pagar los recursos del sistema, y fue desarrollada con el apoyo del Banco Mundial como parte de la estrategia de modernización del Estado.

La Sala de Inteligencia consolida información clave del sector salud y convierte a la Adres en un pagador inteligente, al integrar tecnología avanzada, análisis de datos e inteligencia artificial para hacer seguimiento al recaudo, los pagos, los giros directos y los procesos de auditoría del sistema.

Esta plataforma fortalece la toma de decisiones basada en evidencia, permite anticipar riesgos financieros, detectar posibles irregularidades y cerrar brechas históricas de información que han afectado la eficiencia y la confianza en el sistema de salud.

El director de la Adres, Félix León Martínez, señaló que esta herramienta representa un avance estructural para el país.

“La Sala de Inteligencia es el corazón tecnológico que permitirá a la Adres monitorear, anticipar y detectar riesgos, así como ejercer un control total sobre el flujo y la trazabilidad de los recursos de la salud, garantizando transparencia, eficiencia y capacidad de respuesta”.

Además de fortalecer la gestión institucional, la Sala de Inteligencia beneficia a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), a las entidades promotoras de salud (EPS), a los organismos de control y a la ciudadanía, al facilitar el acceso a información clara y oportuna sobre el manejo de los recursos públicos del sistema.

El proyecto es liderado por el equipo de Innovación y Analítica de la Adres y se enmarca en la política del Gobierno nacional orientada a modernizar la administración pública, promover el control social y asegurar que los recursos de la salud se utilicen con eficiencia, integridad y enfoque en el bienestar de la población.