Petro reconoce por primera vez que Nicolás Maduro es un «dictador»

–«Maduro es dictador por concentrar poderes», afirmó el presidente Gustavo Petro, pero advirtió que «no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco». Y subrayó que los señalamientos de narcotráfico «es narrativa de los EEUU».

Los pronunciamientos los hizo el jefe del Estado en su cuenta en X en respuesta a la periodista colombiana Patricia Janiot, quien lo cuestionó por atacar al presidente electo de Chile José Antonio Kast y permanecer «mudo y con miedo de llamar a Nicolas Maduro como un narcodictador y usurpador del poder».

¿Por qué será que @Petrogustavo no tiene ningún pudor en llamar Nazi y fascista al presidente electo de Chile @joseantoniokast y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?

Al presidente Petro se le olvida que su amigo… — Patricia Janiot (@patriciajaniot) December 16, 2025

En su réplica, el mandatario colombiano arremetió nuevamente contra el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reiterando que «es hijo y creyente de los Nazis». Además indica que el nuevo mandatario chileno «pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de Hitler, que es muy pero muy diferente».

Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los EEUU. Kast es hijo y creyente de los Nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de… https://t.co/63CJodbCrg — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 17, 2025

A la respuesta del presidente Petro, Janiot contra-preguntó: ¿Y cómo le llamaríamos a quien se roba una elección?. Y el mandatario afirmó:

«Se llama dictador a alguien que se robe las elecciones, o tumbe a un presidente electo. En Colombia en casi en la mayor parte de su tiempo histórico, sus gobiernos fueron el fruto de elecciones fraudulentas, por eso durante 25 años vivió bajo estado de sitio, y durante este siglo ha vivido la mayor parte del tiempo bajo gobernanza paramilitar; pero no olvide que Hitler subió elegido por su sociedad con una minoría relativa. La división de la izquierda alemana, mayoritaria, y el miedo del gran Capital a las reformas sociales, les hizo entregarle el poder y nombrarlo canciller. Los Nazis no son solo dictadores sino genocidas».

El heho es que el presidente de EE.UU Donald Trump ha señalado a Nicolás Maduro como cabecilla del llamado «cartel de los soles», al cual califica de ser un grupo narcoterrorista.

Entre tanto, el presidenbte Gustavo Petro solo hasta ahora reconoce, por primera vez, que Maduro es un dictador.

El pasado mes de noviembre Petro propuso un «gobierno de transición compartido» en Venezuela para solucionar la crisis que vive el vecino país, pero evitó de clasificarlo como dictador.

Con relación a Kast, de ultraderecha, y su triunfo del pasado domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, Petro dijo ese día que en América «vienen los vientos de la muerte» y añadió que «jamás» le dará la mano «a un nazi y a un hijo de nazi», lo que provocó una carta de protesta del Gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric.

El mandatario colombiano ha ignorado hasta ahora la nota de protesta y vuelve ahora a llamarlo nazi.

Previamente, Petro señaló que lo que ha ganado en Chile «no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha que en Latinoamérica, es simple y puro fascismo. Son Nazis y no solo franquistas y desatan, y no se arrepienten, genocidios».

Añadió que «su instrumento no es solo el miedo, por eso colocan bombas ellos mismos y los narcotraficantes les ayudan. Es miedo su método político pero también la mentira. Aprendieron de Goebbels a mentir permanentemente para que la sociedad les crea».

Igualmente precisó: «Atención en Colombia, los Nazis entraron a las facciones más conservadoras de la derecha colombiana. Pero no son de derechas son de extrema derecha y dominan la derecha. Por eso han cometido un genocidio de 700.000 muertos asesinados, tanto en Chile como en Colombia. No más genocidio en Colombia, nuestro país es para la Vida y la belleza y no para la muerte generalizada».

A Chile le faltó la decisión de cambiar la constitución de Pinochet por una progresista y hacer las reformas sociales. Es un fracaso y no una derrota de la que hay que aprender.https://t.co/Yiasb0xmYg — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 16, 2025

De otro lado, el presidente Gustavo Petro replicó un comentario en X de Julian Quintana, exdirector del CTI y profesor universitario, quien sostuvo que «Colombia camina hacia el abismo del modelo de Maduro» y que el gobierno de Petro «ya es visto en EE. UU. como un aliado del narcotráfico y no se descarta su designación como grupo terrorista. Donald Trump ya prendió las alarmas».

Al respecto, el primer mandatario colombiano precisó:

«El modelo de Maduro es una economía petrolera y extractivista. El modelo que propuse en Colombia es una economía productiva y no extractiva».

Petro añadió que «los países petroleros atraen la guerra por qué son codiciados, dado que el petróleo sigue siendo la energía del gran capital del mundo, en contra de la vida de la humanidad» y subrayó que «el modelo de la cocaína es de hace 50 años en Colombia y uno de sus mayores contradictores soy yo. ¿Se le olvidó el 35 por ciento del senado preso por su alianza con el narcoterrorismo y mis debates denunciandolos con nombre propio?»