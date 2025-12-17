Formulan cargos al ministro de Salud y a siete integrantes del Fomag por presuntas irregularidades en implementación del nuevo modelo de salud para el magisterio

–La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, así como a los miembros del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) para la época de los hechos, y a otras dos personas, por las presuntas fallas presentadas en la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros del país.

Los miembros del Consejo Directivo del Fomag a quienes se les profirieron cargos son los exministros de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González; de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, y del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, así como los representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Georgina del Carmen Arroyo Gutiérrez y Christian Rey Camacho.

También se profirieron cargos contra la exvicepresidente (e) del Fomag, Magda Lorena Giraldo Parra, y del expresidente de La Fiduprevisora, John Mauricio Marín Barbosa.

Al parecer, los investigados habrían dispuesto la entrada en operación del nuevo modelo de salud para el magisterio a partir del primero de mayo de 2024, sin que estuvieran dadas las condiciones necesarias para garantizar la continua y eficiente prestación del servicio, con lo que pudieron vulnerar los principios de eficacia y economía de la función pública.

Para el órgano de control, su aparente conducta habría puesto “en riesgo el derecho fundamental a la salud de los afiliados a ese régimen de excepción, como consecuencia de la falta de planeación e improvisación en la materialización de los lineamientos para la contratación en el nuevo esquema”.

En el caso del ministro Jaramillo Martínez, la Procuraduría lo señala por aparentemente no haber cumplido de manera adecuada su función de dirigir y coordinar la asistencia técnica al Consejo Directivo del Fomag y a la Fiduprevisora en el proceso de implementación de ese nuevo sistema.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, así como del expresidente de La Fiduprevisora, John Mauricio Marín Barbosa, y de la exvicepresidente (e) del Fomag, Magda Lorena Giraldo Parra, como una falta grave cometida con culpa grave.

En el caso de los miembros del Consejo Directivo del Fomag para la época de los hechos, el órgano de control calificó su aparente falta como gravísima cometida a título de culpa gravísima.

En el mismo auto, se dispuso el archivo y la terminación de la actuación disciplinaria en favor del exsuperintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, pues no se encontró mérito para considerar que incurrió en un incumplimiento de sus deberes funcionales antes y durante la operación del nuevo modelo de salud para el magisterio.