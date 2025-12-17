Imponen 60 años de cárcel a sicario de la banda ‘los costeños’ por masacre de seis personas en Barranquilla

–Un juez penal de conocimiento impuso la máxima condena –60 años de prisión– a Luis Miguel Muñoz Pérez, sicario del grupo delincuencial ‘los costeños’, por el ataque armado que dejó seis muertos y tres heridos el 12 de septiembre de 2022, en Barranquilla, Atlántico.

En el curso de la investigación orientada por una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial se estableció que este sujeto, en compañía de otros hombres armados, descendió de una camioneta y disparó indiscriminadamente contra un grupo de personas que departía frente a un establecimiento de comercio del barrio Las Flores.

La acción violenta habría sido ordenada por el máximo cabecilla de ‘los costeños’, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias «castor», como parte de una disputa violenta con otras estructuras criminales por el control de las rentas ilícitas en varios sectores de la ciudad.

Por lo anterior, Muñoz Pérez fue declarado responsable de los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas la conductas agravadas. La máxima pena impuesta en su contra deberá cumplirla privado de la libertad en centro carcelario.

La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.