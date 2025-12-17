Comando del Ejército confirma captura de siete militares por contratos de mantenimiento para helicópteros MI17; Procuraduría investiga

— El Comando del Ejército Nacional confirmó la captura de cuatro oficiales y tres suboficiales activos de la institución por el irregular contrato para el mantenimiento de una flotilla de helicópteros MI17. «Como muestra de transparencia y legitimidad institucional las unidades de Contrainteligencia Militar de manera articulada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, efectuaron en las últimas horas la captura de siete militares en servicio activo (cuatro oficiales y tres suboficiales)», precisó en un comunicado.

Señaló que en cumplimiento de las órdenes emitidas por la Fiscalía General de la Nación, en el proceso adelantado en su contra por el delito de peculado por apropiación, estos militares fueron aprehendidas en las ciudades de Popayán, Cauca; Ocaña, Norte de Santander; Pasto, Nariño; Tolemaida, Cundinamarca y en el Fuerte Militar de Larandia, Caquetá.

Añadió que de acuerdo con las labores de investigación que se realizaron por más de siete meses, se logró establecer que este personal estaría vinculado a conductas asociadas a manejos administrativos indebidos y presuntos hechos de corrupción. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

«Este Comando reitera su férreo compromiso con los principios de justicia, transparencia y honestidad, brindando total apoyo a las autoridades judiciales en el marco de las investigaciones penales que se adelantan. Así mismo, la institución ha iniciado los procesos disciplinarios y administrativos correspondientes, con el fin de asegurar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos».

Finalmente, el Ejército Nacional advierte que ratifica su postura de cero tolerancia con actos de corrupción en los que incurra el personal militar o civil al servicio de la Fuerza, así como toda actividad que vaya en contravía del marco jurídico, principios y valores institucionales.

Procuraduría abrió indagación

Al respecto, la Procuraduría General de la Nación anunció que inició una indagación disciplinaria para establecer responsables, por presuntas irregularidades que se habrían cometido en la celebración del contrato para el mantenimiento de una flotilla de helicópteros del Ejército MI17.

En la indagación también se busca determinar la aparente actuación en los hechos de un oficial de la Brigada de Aviación No 32, capturado en las últimas horas por las autoridades.

Asimismo, el ente de control trata de configurar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la firma y ejecución del contrato No 012 de 2024, con el fin de concretar si existió omisión de funciones por parte de servidores del Ministerio de Defensa, civiles o militares, que pudieran configurar en faltas disciplinarias.

La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública ordenó, entre otras pruebas, una inspección disciplinaria al Ministerio de Defensa y a la Brigada de Aviación No 32 para recaudar toda la información relacionada con los convenios y contratos correspondientes a la adquisición y mantenimiento de los helicópteros tanto en las fases precontractuales como contractuales y de ejecución.