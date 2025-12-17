    • Bogotá Judicial

    Incautan bienes por más de $8 mil millones del «Tren de Aragua» en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policia Ncional, informó que la institución materializó en Bogotá 9 medidas cautelares de extinción de dominio contra la banda criminal de origen venezolano ‘???? ?? ??????’ afectando de manera directa su estructura económica.

    Las medidas cobijan seis bienes inmuebles, dos sociedades comerciales y una matrícula mercantil, activos que tienen un avalúo comercial superior a 8 mil millones de pesos.

    El general Rincón Zambrano destacó que l?? ??????????????? ??????????? ?????????? ??? ????? ?????? ???? ?????????? ???? ?? ????? ?? ???????????????, ?? ????????????????? ?? ????? ??????????, ?????????????, ?????????????? ?? ????? ?? ????? ? ?? ??????????? ? ?????????? ?? ?????? ??????????.

    «Seguimos atacando las economías criminales para debilitar a quienes atentan contra la seguridad, la legalidad y la tranquilidad de los ciudadanos», puntualizó.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte