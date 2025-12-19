Bogotá está lista para el plan éxodo de esta temporada y continúa su Plan Navidad

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

Conoce las acciones que se adelantan en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que los viajeros lleguen a sus destinos. Desde comienzos de diciembre, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) puso en marcha el Plan Navidad, un conjunto de acciones en vía orientadas a gestionar el tráfico, mejorar la fluidez vehicular y priorizar la seguridad vial. ¡Conoce de qué se trata!

Como parte de este plan, se adelantan cerca de 200 operativos cada semana, enfocados en la prevención del exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol. A estas acciones se suma la implementación de los paneles informativos de velocidad, una herramienta pedagógica que muestra en tiempo real la velocidad de circulación de los vehículos y busca generar conciencia sobre la importancia de respetar los límites establecidos y prevenir siniestros viales.

“Para la gestión del tráfico estamos realizando más de 500 acciones semanales enfocadas en el control del mal parqueo, la organización de la movilidad en zonas de alta aglomeración y la verificación del transporte. Hoy contamos con un equipo cercano a las mil personas en vía, entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y Grupo Guía, que atiende de manera oportuna cualquier novedad. Este fortalecimiento operativo ha sido posible gracias a la incorporación de 140 nuevos Agentes Civiles de Tránsito, que se vincularon a la entidad en el mes de noviembre”, afirmó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

En el marco del Plan Navidad, se priorizan 40 zonas de alta aglomeración, como centros comerciales y corredores estratégicos, con el fin de garantizar orden, fluidez en la movilidad y evitar el mal parqueo. De igual manera, se gestiona el tráfico en los alrededores de escenarios de gran afluencia como la Plaza de Bolívar, la Plaza Cultural Santamaría y el Parque El Tunal, donde se concentran los principales eventos de la temporada decembrina.

Estas acciones se complementan con un componente pedagógico reforzado. Desde el inicio de las novenas, la entidad despliega jornadas de Cultura para la Movilidad y actividades de teatro en centros comerciales de la ciudad, promoviendo comportamientos responsables, la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol y una convivencia segura en las vías durante las celebraciones de fin de año.

Activación del plan éxodo

Ante el aumento significativo de desplazamientos dentro y fuera de la ciudad, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) activó el plan éxodo, una estrategia integral para gestionar el tráfico, optimizar los tiempos de viaje y priorizar la seguridad vial.

“Desde mañana (19 de diciembre) y durante todos los fines de semana de la temporada, Bogotá contará con un despliegue operativo de 200 unidades en vía, entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y Grupo Guía, que estarán a cargo de la gestión del tráfico y la atención oportuna de cualquier novedad en los nueve corredores de ingreso y salida de la ciudad”, afirmó la secretaria de Movilidad.

De acuerdo con las proyecciones, para este fin de semana se espera el ingreso de más de 860.000 vehículos y la salida de 870.000, por lo que se implementarán 80 controles, así como siete puntos de control para el pico y placa regional.

Adicionalmente, se realizaron ajustes en los tiempos semafóricos en los accesos y salidas de mayor demanda, supervisión permanente en puntos estratégicos a cargo de los gerentes viales y una coordinación interinstitucional con autoridades distritales, municipios aledaños y concesionarios viales.

Como medidas adicionales de gestión del tráfico, se activará la intermitencia semafórica en la autopista Sur, en articulación con las autoridades de Soacha, y se implementará el reversible en la carrera Séptima, entre las calles 245 y 183, para facilitar el retorno de quienes salen de la ciudad.

Por su parte, la Terminal de Transporte de Bogota? movilizará más de 1,7 millones de viajeros desde nuestras sedes Salitre, Norte y Sur.

“Los destinos más demandados incluyen Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Medellín, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Fusagasugá y Pereira. Para mejorar la experiencia de los viajeros se han dispuesto 904 vehículos adicionales; un nuevo punto de embarque y control en el sur de la ciudad, y la venta de tiquetes en línea y en quioscos digitales. También, hemos implementado 9 cámaras de monitoreo de velocidad al interior de las zonas operativas, para garantizar desde el comienzo viajes tranquilos y seguros para todas las personas que elijan el transporte terrestre como la mejor opción durante esta temporada», indicó Rafael González, Gerente General de La Terminal de Transporte de Bogotá.

La Seccional de la Policía de Tránsito dispondrá de 20 puestos de prevención donde se realizará, control a la velocidad, embriaguez y verificación de documentación. “Realizaremos actividades de sensibilización orientada a todos los conductores con el fin de mitigar principales riesgos y reducción de la siniestralidad en la ciudad capital”, agregó el coronel John Silva, jefe de Tránsito y Transporte de Bogotá.