    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 19 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías Santander, Medellín y Risaralda, y chances que jugaron este viernes 19 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:


    MiLoto 10 15 20 22 27

    Medellín 7114 – Serie 281 – La 5ta 1
    Santander 5539 – Serie 251 – La 5ta 1
    Risaralda 4686 – Serie 195 – La 5ta 5

    Dorado
    Mañana 9377 – La 5ta 3 – Tarde 0385 – La 5ta 6

    Culona
    Día 6587 – Noche 2778

    Astro Sol
    5465 – Signo Piscis

    Astro Luna
    8000 – Signo Acuario

    Pijao de Oro
    0781 – La 5ta 9

    Paisita
    Día 9748 – La 5ta 4 – Noche 2373

    Chontico
    Día 4446 – La 5ta 9 – Noche 3500 – La 5ta 3

    Cafeterito
    Tarde 7309 – La 5ta 1 – Noche 6920 – La 5ta 6

    Sinuano
    Día 3604 – La 5ta 4 – Noche 0034 – La 5ta 7

    Cash Three
    Día 422 – Noche 659

    Play Four
    Día 0117 – Noche 9767

    Samán
    Día 5692

    Caribeña
    Día 4824 – La 5ta 1 – Noche 1818 – La5ta 3

    Motilón
    Tarde 7359 – La 5ta 0 – Noche 0293 La 5ta 1

    Fantástica
    Día 4722 – La 5ta 4 – Noche 8119 – La 5ta 5

    Antioqueñita
    Día 1861 – La 5ta 6 – Tarde 5546 – La 5ta 4

    Win 4
    6144

    Evening
    8729

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte